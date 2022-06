36 projets financés pour « booster » les villages touchés par les inondations

La Fondation Roi Baudouin a sélectionné 36 projets visant à favoriser la convivialité dans les villages wallons touchés par les inondations meurtrières de l’été passé, indique-t-elle vendredi. Dans le cadre de l’opération « Vis mon village! », ces initiatives bénéficieront d’un soutien financier total de 163.979 euros.

L’appel à projets avait été lancé au printemps de cette année et était adressé aux communes rurales wallonnes sinistrées. Le but était de soutenir des initiatives citoyennes permettant « de (re)nouer des liens, (re)créer une dynamique sociale et partager ensemble des moments de convivialité« , explique la Fondation Roi Baudouin dans un communiqué.

Chaque projet sélectionné bénéfice d’un montant maximal de 5.000 euros. Au total, 163.979 euros sont octroyés par la Fondation.

La majorité des projets se situent en province de Liège (17 initiatives). Sept concernent la province de Luxembourg, sept également la province de Namur, quatre le Brabant wallon et un la province de Hainaut. « De nature très diverse, ils illustrent tous les envies de solidarité, l’enthousiasme et l’appel à la reconstruction des habitants des communes sinistrées », commente la Fondation Roi Baudouin.

« La grande qualité des projets proposés (…) prouve, s’il le fallait encore, que cette solidarité est profondément ancrée chez nos concitoyens« , souligne la ministre wallonne de la Ruralité Céline Tellier, citée dans le communiqué.

L’opération « Vis mon village! » existe depuis 2012 et a depuis soutenu 382 projets pour un montant total de plus d’1,6 million d’euros. Depuis 2021, elle s’effectue en partenariat avec la ministre Céline Tellier.