Canicule: pourquoi « le dôme d’air chaud ne risque pas d’arriver en Belgique »

La température en Belgique ne devrait pas dépasser les 23°C pour les deux prochaines semaines. Les prévisions météorologiques de l’IRM sont claires : la canicule qui touche le sud de l’Europe ne remontera pas jusqu’ici. Une des raisons : le vent maritime venant de l’ouest bloque le passage de la vague de chaleur.

48 degrés en Grèce, 47 dans les Pyrénées, 37 en Italie… Une partie de l’Europe a chaud, très chaud, depuis la mi-juillet. Pendant ce temps-là, la Belgique flirte avec les 20 degrés. Et ne devrait pas souffrir prochainement de canicule. « Le dôme d’air chaud ne risque pas d’arriver en Belgique, affirme Pascal Mailier, météorologue à l’Institut royal météorologique (IRM). Le pays possède un vent d’ouest, moins sec que celui dans le sud l’Europe. Ce flux maritime agit comme une barrière. »

Les pays du nord ont un système cyclonique, à l’inverse de celui des pays du sud qui est anticyclonique (pression de l’air sur le sol). Comme la Belgique se trouve entre les deux, son climat est variable et son sol plus humide. « Nous aurons quand même des chaleurs, mais il n’est pas question de vivre la même situation météorologique que les pays d’Europe du Sud« . Selon les prévisions de l’IRM, les températures pour les deux prochaines semaines resteront de saison avec des maxima proches de 23 degrés, avec, par moment, quelques pluies.

Dôme d’air chaud: le sud de l’Europe sous une cloche

Le dôme de chaleur peut être perçu comme une structure semblable à une cloche qui recouvre une zone géographique. Il isole cette région des variations climatiques extérieures. En l’absence de vent, l’air chaud s’accumule et se comprime près du sol. Si la terre est sèche, les températures augmenteront plus rapidement. En d’autres termes, un dôme de chaleur ressemble à une serre, où la température à l’intérieur est plus élevée que celle de l’extérieur.

Généralement, le dôme de chaleur n’est présent que quelques jours. Mais sa durée est variable et peut persister quelques semaines. Il faut alors s’attendre à des températures extrêmement chaudes. Ça a notamment été le cas en 2021 au Canada, où la température avait frôlé les 50°C.

De fortes canicules dans le sud de l’Europe

Face à ces fortes chaleurs, les autorités des pays concernés mettent en garde contre les catastrophes, telles que les incendies, la déshydration et les coups de chaleur. Elles expriment également leur inquiétude quant à la possibilité de surpasser le record européen de température, qui est de 49°C.

En ce qui concerne le sud de la France, selon Pascal Mailier, « les températures vont être à leur maximum cette semaine. Ensuite, elles seront modérées, mais elles resteront chaudes ».