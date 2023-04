S’il comptait parmi les oiseaux les plus communs en Europe il n’y a pas si longtemps, le moineau domestique est aujourd’hui de plus en plus menacé. Davantage encore dans les grandes villes. Un constat qui inquiète les ornithologues.

Le moineau domestique est un oiseau sociable vit en colonies, certaines comptant des dizaines de couples, et ne craint pas la proximité de l’homme. L’espèce est grégaire et niche souvent en colonies. On en recense malheureusement de moins en moins comptant au minimum dix couples reproducteurs. Aujourd’hui, à peine 20 % des colonies atteignent ce nombre. Un seuil critique car la recherche de nourriture ou l’entretien des nids, notamment, se fait toujours en groupe.

A Bruxelles, la population de moineaux a chuté de 95% en 25 ans. En cause, principalement : la perte d’habitat, la pollution, la diminution des sources de nourriture et l’augmentation du nombre de prédateurs. En Europe, leur population a chuté de 50% depuis 1980.

Dans un jardin urbain, on prévoira :