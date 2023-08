Alerte jaune en Belgique: les orages sont-ils de plus en plus fréquents ?

Une alerte jaune pour cause de pluies intenses et de risques d’orage est en cours en Belgique. Les orages sont-ils de plus en plus fréquents ?

Le grand écart : en juillet 2022, selon les données de l’Institut royal météorologique (IRM), il avait plu 51 millimètres par mètre carré. Jamais il n’avait fait si sec (depuis 1971). Tout le contraire de juillet 2023 : 131,2 millimètres par mètre carré ! Alors que la moyenne estivale de ces 50 dernières années s’élève à 74 millimètres.

En juillet 2023, il a donc davantage plus que lors du mois habituellement le plus pluvieux de l’année, à savoir décembre (100 millimètres en moyenne). Pleut-il davantage en été ? Pas forcément, selon les données de l’IRM qui, en matière de précipitations, soulignent plutôt deux tendances : davantage de drache au printemps, ainsi que plus d’événements extrêmes.

Cela pourrait-il être lié à une augmentation des orages ? L’IRM s’est posé la question dans son dernier rapport climatique. Selon ses infographies, davantage de jours d’orages ont été constatés depuis le début des années 2000 mais… cela s’explique par des raisons techniques : davantage de capteurs (enregistrant les coups de foudre vers le sol et les décharges électriques dans les nuages) ont été installés à partir de 1996, puis en 2011. « Il est encore trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions sur l’évolution éventuelle de l’activité orageuse en relation, notamment, avec les changements de températures observées ces dernières décennies. Nous devrions commencer à en savoir plus à ce sujet dans les prochaines années », conclut l’IRM.

La Belgique est sous alerte jaune, depuis ce mercredi midi jusqu’à jeudi matin, en raison d’averses intenses qui pourrait se développer avec un risque d’orage. De la grêle serait même possible localement. Les giboulées de mars en août : originale, cette météo.