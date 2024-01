Fronde du monde agricole: un blocage de Bruxelles possible « dans les jours qui viennent », De Croo recevra les agriculteurs mardi

Entamée ce weekend, la mobilisation des agriculteurs continue ce lundi. Au volant de leurs tracteurs, ils bloquent la circulation à plusieurs endroits. La Fédération des Jeunes Agriculteurs (FJA) n’exlut pas un blocage total de la capitale dans les prochains jours.

La Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) a annoncé à nos confrères de la DH qu’un blocage total de Bruxelles pourrait intervenir « dans les jours qui viennent ». Tant que les agriculteurs n’auront pas obtenu gain de cause, la fédération est déterminée à intensifier le mouvement, et n’exclut pas de bloquer les centres de grande distribution. La FJA n’a pas encore annoncé de date pour le début du blocage total de la capitale, mais indique que « cela pourrait se faire mercredi ou jeudi, déjà ».

Le Premier ministre recevra les associations d’agriculteurs mardi

Le Premier ministre Alexander De Croo recevra mardi à 17h les représentants des associations d’agriculteurs, a indiqué son cabinet. Le ministre fédéral de l’Agriculture, David Clarinval, prendra également part à la discussion.

Emmanuel Macron va s’entretenir avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen jeudi à Bruxelles de la crise du monde agricole et des mesures de soutien que les agriculteurs demandent au niveau de l’UE, a annoncé l’Elysée. L’échange, qui aura lieu en marge d’un Sommet européen extraordinaire sur le budget de l’UE, portera notamment sur l’accord commercial en négociation entre l’UE et le Mercosur, les jachères imposées aux agriculteurs et l’arrivée de produits ukrainiens dans l’Union, a précisé la présidence française.

Le dialogue privilégié par la police

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a dit comprendre le mécontentement des agriculteurs, tout appelant à la prudence. La police mise avant tout sur la concertation, a-t-elle souligné. D’après la ministre de l’Intérieur, la police évite d’intervenir « manu militari » et privilégie le dialogue et la concertation avec les agriculteurs mécontents. Difficile de déplacer de force un tracteur ou de le contraindre à avancer, a admis Mme Verlinden. « C’est pour cette raison que nous misons le plus possible sur le dialogue et sur la conclusion de compromis. »

Les automobilistes peuvent se laisser surprendre par une rangée de véhicules agricoles roulant au ralenti sur l’autoroute, met en garde la ministre. Elle rappelle que la police et les services d’urgence doivent pouvoir passer sans encombre sur la chaussée, et invite à ne pas entraver l’approvisionnement des stations-service et des supermarchés. Pour Annelies Verlinden, les agriculteurs ont le droit de faire entendre leur voix, y compris dans des lieux symboliques. Elle appelle toutefois à le faire « dans le respect des uns et des autres » ainsi que des biens d’autrui.

Le point sur les perturbations

Les embarras de circulation sur le ring intérieur et extérieur à hauteur de Hal perdurent. Les agriculteurs continuent leurs actions de blocage et les navetteurs perdent facilement une heure dans les bouchons ainsi formés. Le Centre flamand d’information routière (Verkeerscentrum) conseille d’éviter la zone si possible.

Plusieurs dizaines d’agriculteurs ont occupé les grands axes routiers de la province du Luxembourg à proximité des frontières française et grand-ducale. Leur action se poursuivra en soirée, voire durant la nuit, ont fait savoir les manifestants. À Bouillon, plus d’une centaine de manifestants et quelque 80 tracteurs étaient encore déployés sur la N89 en fin de journée, à environ un kilomètre de la frontière française. Les manifestants y organisaient des barrages de 10 à 15 minutes dans les deux sens de circulation. Leur action a notamment donné lieu à l’interception de plusieurs camions transportant des produits alimentaires en provenance de l’étranger. « On demande les feuilles de route aux camions, et quand ils n’en ont pas, on ouvre les portes », explique un agriculteur originaire de Paliseul. « Cela nous a permis d’arrêter un camion qui transportait de la viande portugaise, que nous avons bloqué pendant deux heures et demie. Nous avons aussi intercepté un camion qui transportait des œufs ukrainiens vendus par une société française alors qu’ils n’étaient pas conformes aux normes européennes. Nous lui avons fait faire demi-tour pour qu’il reparte en Ukraine. » Présents sur place depuis dimanche soir, les manifestants envisagent la possibilité d’occuper les lieux une partie de la nuit de lundi à mardi. « On a l’autorisation jusqu’à minuit », poursuit l’agriculteur paliseulois.

À Arlon, environ 80 tracteurs ont occupé la E411 lundi avec un barrage filtrant installé à hauteur de Weyler, non loin de la frontière grand-ducale, dans les deux sens de circulation. Le barrage filtrant en direction de Luxembourg a été levé sur le coup de 15h30, informe Corentin Jacques, vice-président de la FJA (Fédération des Jeunes Agriculteurs). La levée du barrage filtrant en direction de Bruxelles est prévue pour 20h00.

Plus au nord, vers Namur, la E411 est rouverte dans les deux sens de circulation à hauteur de l’échangeur de Daussoulx, rapporte la police fédérale de la route. Le tronçon de la E42 est par contre toujours occupé par des tracteurs. La levée du blocage dépendra de la rencontre avec la ministre wallonne de l’Environnement et de la Ruralité, Céline Tellier, prévue à 18h30, a indiqué le président de la FJA, Florian Poncelet, à Belga.

Des agriculteurs ont brièvement bloqué lundi soir, pendant 50 minutes, le carrefour très fréquenté du R4 et de la Zeeschipstraat à Wondelgem, dans la commune de Gand, indique le centre flamand du trafic. Le passage y est resté possible, mais seulement sur une voie.

L’autoroute A7/E19 est fermée à hauteur de Houdeng-Goegnies en raison d’un blocage par un cortège de tracteurs agricoles à hauteur de Feluy. Une déviation est proposée vers l’A15/E42 en direction de Liège. L’accès en direction de Bruxelles étant bloqué dans les deux sens, les usagers sont invités à emprunter l’A54 à Charleroi. En venant de Bruxelles, il est conseillé d’emprunter la A54 à hauteur de Nivelles.

Une dizaine de tracteurs sont venus lundi matin au niveau du Square De Meeûs, à proximité de la place du Luxembourg, confirme la zone de police Bruxelles-capitale/Ixelles. La mobilité n’est toutefois pas perturbée, précise un porte-parole de la zone. La Stib assure de son côté que la présence des tracteurs n’a aucun impact sur le réseau des transports en commun.