Les agriculteurs protestent ce dimanche: à quoi s’attendre?

Les agriculteurs expriment leur mécontentement ce weekend, au travers d’actions menées aux quatre coins de la Wallonie. Occupation de rond-points, déviations et mobilisation générale : le secteur entend dénoncer un système « qui marche sur la tête ».

Les agriculteurs protestent en masse ce weekend. Dénonçant le manque d’écoute du monde politique face aux revendications du secteur, la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA) a organisé des actions de blocage routier dans les cinq provinces francophones du pays.

La Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) mène des actions ce dimanche, vers 14h à Daussoulx (province de Namur) et vers 20h à Hal (Brabant flamand), a-t-elle annoncé, appelant à une « mobilisation générale » de ses membres. La FJA invite « tous les agriculteurs mais aussi ceux qui travaillent avec eux » à rejoindre le mouvement.

Pourquoi ce mouvement de grogne de la part des agriculteurs ?

Les agriculteurs réclament un revenu décent qui passe par des prix rémunérateurs pour leur production. Ils dénoncent certaines mesures environnementales et la surcharge administrative ainsi que les risques que font peser sur eux la conclusion d’accords de libre-échange comme le traité en cours de négociation entre l’UE et le bloc de pays sud-américains appartenant au Mercosur.

Les jeunes agriculteurs mettent aussi l’accent sur des problématiques qui les concernent au premier plan, comme l’accès au foncier et la transmission des exploitations agricoles. « L’âge moyen du chef d’exploitation est de 55 ans, seul un exploitant de 50 ans et plus sur cinq déclare avoir un successeur, et 40 % savent déjà qu’ils n’en auront pas », rappelle la FJA. Pour dénoncer un système « qui marche sur la tête », des jeunes agriculteurs wallons ont retourné ces dernières heures des panneaux de signalisation à l’entrée et à la sortie de localités aux quatre coins de la Wallonie. La FJA prévoit encore de mener d’autres actions dans le courant de la semaine prochaine.