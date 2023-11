Fermes-usines: le parlement européen ne peut octroyer un « permis de polluer » aux élevages industriels

Greenpeace appelle les ministres ainsi que les eurodéputé·es belges à mettre en place des mesures ambitieuses pour réduire la pollution provenant des fermes-usines. Une carte blanche d’Albane Aubry, chargée de campagne agriculture chez Greenpeace Belgique.

Imaginez-vous à la campagne. Des petites routes, des champs, des espaces verts et quelques arbres ici et là. Vous apercevez un immense hangar entouré de plusieurs silos. Une grande entreprise y élève plus de 500 vaches laitières. Des robots traient ces animaux jusqu’à trois fois par jour, alors qu’ils sont laissés sur un revêtement en béton. Les vaches quittent rarement le bâtiment pour brouter : elles mangent surtout des céréales importées et un peu de soja. Chacune d’entre elles rejette chaque jour environ 400 grammes de méthane, un gaz à effet de serre très puissant. Leur fumier est traité sur place, mais les déversements excessifs sont inévitables et polluent l’environnement et l’eau. L’élevage de ces animaux est responsable de la majeure partie de la pollution par l’ammoniac, rejetant des particules fines dans l’air et recouvrant les cours d’eau d’algues vertes.

Lire aussi | Pourquoi les élevages industriels sont plus nombreux en Flandre qu’en Wallonie

Les fermes-usines doivent être reconnues comme des sites industriels

Les élevages industriels font peu de cas du bien-être animal © FORGET PATRICK/PHOTO NEWS

Décririez-vous cette installation comme une ferme ou plutôt comme une ferme-usine ? La plupart d’entre nous répondrait sans hésiter qu’il s’agit d’une ferme-usine. Ces dernières n’ont pas grand-chose à voir avec l’agriculture telle qu’on l’imagine. La pollution dont elles sont responsables n’est pas différente de celle de n’importe quel autre site industriel, qu’il s’agisse d’une usine de production de ciment ou d’une installation d’incinération de déchets. Puisqu’il s’agit de sites industriels, ces installations devraient être traitées comme telles. C’est justement l’objet de la révision de la directive européenne sur les émissions industrielles (IED), qui entend obliger les élevages industriels de bovins, de porcs et de volailles à obtenir un permis d’exploitation ou à remplir un formulaire d’enregistrement. Cette révision fait pourtant aujourd’hui l’objet de vives attaques de la part des partis conservateurs et de droite.

Le discours prétendument protecteur des élevages bovins est un levier électoral précieux à l’approche des élections européennes

Ces partis souhaitent notamment que tous les élevages de bovins – y compris les élevages industriels – soient exclus du champ d’application de toute réglementation sur la pollution. Leur principal argument : l’intégration de ces élevages industriels serait un désastre pour les exploitations familiales et les communautés rurales de toute l’Europe… Cet argument est complètement erroné. Le texte en cours de négociation ne couvrirait qu’un peu plus de 1 % des élevages bovins de l’UE – soit les plus grandes fermes-usines -, laissant 99 % des exploitations bovines restantes totalement à l’écart. Mais, aussi fallacieux soit-il, ce discours prétendument protecteur des élevages bovins est un levier électoral précieux à l’approche des élections européennes.

L’élevage industriel est la réelle menace

Ce qui menace les exploitations familiales en Europe n’est pourtant pas les réglementations sanitaires et environnementales. Le phénomène qui les fait disparaître, c’est l’incitation constante et multiple à l’intensification, la spécialisation et l’industrialisation de l’élevage plutôt qu’à la transition durable de ce dernier. Cela diminue le nombre de fermes et pousse de plus en plus d’entre elles à la faillite. A l’heure où nous écrivons ces lignes, les fermes-usines sont en train de remplacer les fermes familiales. Plus de quatre millions de fermes d’élevage ont disparu en l’espace de 15 ans, et 60 % des fermes d’élevage que comptait l’Europe en 2005 ont aujourd’hui disparu. La Belgique est directement concernée par ce phénomène, la densité du bétail moyenne dépassant le triple de la moyenne européenne.

Dans presque tous les textes législatifs visant à réduire l’impact massif de l’élevage industriel, l’impact des 77 millions de bovins de l’UE reste aux abonnés absents. Les conservateurs du Parlement européen ont réussi à exclure les terres agricoles de la loi européenne sur la restauration de la nature, et le règlement sur le méthane actuellement en discussion ne concerne que les émissions des secteurs pétrolier et gazier.

L’agriculture, massivement responsable des émissions de méthane et d’ammoniac

Dans l’UE, les élevages de porc comptant plus de 2000 porcs et/ou 750 truies sont reconnus comme des sites industriels depuis 1996 © GETTY IMAGES

Un comble quand on sait que l’agriculture se taille la part du lion dans les émissions de méthane d’origine humaine en Europe (54 %), le bétail étant le principal responsable (80 % des émissions de méthane dues à l’élevage).. L’agriculture représente la quasi-totalité – 94 % – des émissions d’ammoniac en Europe et l’élevage est à l’origine de 75 % de ces émissions. Cela nuit à notre santé et à l’environnement. En outre, près des trois quarts de la pollution de l’eau due à l’agriculture européenne proviennent de l’élevage, et cette fois encore, plus particulièrement de l’élevage bovin.

L’inclusion du secteur de l’élevage, en particulier des fermes-usines, est devenue la question la plus brûlante de tout le processus

La Commission européenne, le Parlement européen et les gouvernements nationaux débattent actuellement de l’opportunité d’inclure le bétail dans la directive sur les émissions industrielles. L’inclusion du secteur de l’élevage, en particulier des fermes-usines, est devenue la question la plus brûlante de tout le processus. Les plus grands élevages de poulets et de porcs comptant plus de 2000 porcs et/ou 750 truies ou 40 000 volailles sont déjà couverts par la directive depuis 1996. Les gouvernements et la Commission souhaitent inclure davantage de fermes-usines de porcs et de volailles, tandis que le Parlement a voté pour le statu quo. Si les députés européens conservateurs et de droite obtiennent gain de cause, tous les élevages de bovins, y compris les plus grands, et de nombreux élevages industriels de porcs et de volailles obtiendront un « permis de polluer« .

Quels intérêts ces responsables politiques défendent-ils réellement ? En prétendant défendre tou·tes les agriculteur·rices, ils·elles se battent en réalité pour un minuscule pourcentage de fermes-usines. Pourquoi ? Pourquoi les fermes-usines, qui enferment des animaux dans des conditions épouvantables et empoisonnent l’air, le sol et l’eau, devraient-elles être traitées de la même manière que les millions de petites et moyennes exploitations familiales ?