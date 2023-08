2023, encore un mauvais millésime pour les glaciers suisses

L’année 2023 ne sera « pas bonne » pour les glaciers suisses même si la fonte ne devrait pas être aussi sévère qu’en 2022, année record, explique mercredi Matthias Huss, le grand spécialiste helvétique.

Encore plus d’un mois pour la saison de fonte. Comment se portent les #glaciers suisses en ce moment? Pas bien! », s’est exclamé le scientifique qui dirige le réseau des relevés glaciologiques suisse (Glamos), sur le réseau Twitter, rebaptisé X. « Même si la situation n’est pas aussi extrême qu’en 2022, nous sommes toujours dans les clous pour la deuxième année la plus négative de l’histoire », explique-t-il. « Malgré une période plutôt fraîche ces dernières semaines, tous les glaciers sont nettement en dessous de la moyenne des 10 dernières années. Et une nouvelle vague de chaleur se déroule maintenant« , indique encore Matthias Huss, qui dit attendre avec impatience les mesures finales qui seront disponibles à la mi-septembre.

Still more than a month to go in the melting season. How are Swiss #glaciers doing at the moment?

Not good!

Despite a rather cool period in the last weeks, all glaciers are clearly below the average of the last 10 years. And a new heat wave is unfolding now…@glamos_ch pic.twitter.com/RnsvykGFPl