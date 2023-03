Malgré la mobilisation des associations et des militants, malgré les avancées significatives observées ces dernières années, la journée du 8 mars dédiée à la lutte pour le droit des femmes et la fin des inégalités liées au genre garde toute sa raison d’être. Les clichés sont tenaces et les différences de traitement entre hommes et femmes restent d’actualité dans bien des domaines. Saurez-vous déterminer lesquelles?