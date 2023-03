Diminution des distributeurs de cash : 3 organismes lancent une pétition en ligne

Test-Achats, Okra et Financité s’opposent à la fin des distributeurs de billets prévue par le gouvernement fédéral.

Test-Achats, Okra et Financité lancent une pétition pour demander au gouvernement de garantir le droit fondamental de chaque personne à accéder facilement et librement à son propre argent. En effet, le nombre de guichets automatiques en Belgique diminue depuis plus d’une décennie en raison de la numérisation.

En Belgique, plus d’une agence bancaire physique a fermé ses portes chaque jour entre 2017 et fin 2021, selon les chiffres de l’année dernière de Febelfin. Au cours de cette période, le nombre de guichets automatiques s’est réduit de 8 000 à 5 900.

Moins de 4.000 guichets automatiques disponibles

D’ici à la fin de l’année 2024, en raison des fermetures d’agences et de la mise en œuvre du projet Batopin (coopération entre quatre grandes banques pour l’introduction de guichets automatiques neutres pour les banques), moins de 4 000 guichets automatiques seraient encore disponibles, dans des endroits de plus en plus éloignés.

L’organisation de consommateurs Test-Achats, le mouvement des personnes âgées Okra et l’ONG Financité reçoivent de nombreuses plaintes de consommateurs qui veulent pouvoir récupérer leur argent, peut-on lire dans un communiqué de presse commun.

« Il existe un sentiment que les banques vous empêchent d’accéder à votre argent quand vous le souhaitez. Malgré les nombreuses plaintes, les pétitions locales, les motions des conseils municipaux, les résolutions des parlements régionaux et les questions parlementaires de toutes les couleurs politiques, le secteur bancaire continue de faire la sourde oreille. »

Les demandes des 3 organismes

Les trois organisations demandent trois choses aux ministres fédéraux Vincent Van Peteghem et Pierre-Yves Dermagne et à la secrétaire d’État fédérale Alexia Bertrand, « qui sont en pourparlers avec le secteur bancaire ».

Elles souhaitent l’arrêt immédiat de la disparition des distributeurs automatiques de billets, le retour au nombre de distributeurs automatiques de billets du 31 décembre 2021, répartis équitablement sur l’ensemble du territoire et, en l’absence d’un accord acceptable et contraignant, l’adoption d’une loi par le gouvernement fédéral.

Pour signer la pétition, vous pouvez vous diriger vers ce lien.