Des centaines de militants de Code Rouge occupent toujours un site d’Engie à Flémalle

Depuis mercredi soir, des centaines d’activistes de Code Rouge occupent le site de la centrale au gaz fossile d’Engie à Flémalle. Un rassemblement de soutien au mouvement est prévu ce samedi 8 juillet à 14h.

Pour la quatrième journée consécutive, environ 300 militants de Code Rouge occupent le site qui doit accueillir la future centrale au gaz d’Engie à Flémalle, afin de protester contre sa construction.

Pour éviter d’être identifiés, les activistes évitent de montrer leur visage et portent des masques. Sur place, la vie s’organise: « Il y a des toilettes sur le chantier, la police nous laisse nous ravitailler en eau, par contre, c’est plus compliqué pour la nourriture », assure une porte-parole du mouvement, qui confirme qu’aucun militant n’a jusqu’à présent été arrêté.

Depuis le 6 juillet à la mi-journée, la police présente sur le site interdit tout ravitaillement de nourriture aux activistes. Les militants s’organisent pour contourner ces interdictions. Jeudi soir, un dîner a pu être livré. Vendredi et samedi matin, du café a pu être servi au travers de la grille entourant le périmètre du chantier.

Vendredi soir, un nouveau groupe de 60 activistes a réussi à s’introduire sur le site pour renforcer le groupe présent depuis mercredi.

L’occupation du chantier de la nouvelle centrale à gaz fossile d’ @EngieBelgium est toujours en cours. les grands absents restent les politiques qui ne se sont, jusqu’à présent, pas prononcé.e.s sur les enjeux de justice sociale et climatique entourant cette action. #StopEngie — Coderougerood (@coderoodrouge) July 7, 2023

Une manifestation en soutien au mouvement est prévue ce samedi à 14h à Engis, aux abords de la future centrale. « Nous joindrons nos voix à celles des activites de la Coalition Code Rouge, dont nous partageons les revendications, indiquent les organisateurs du rassemblement. En unissant nos forces, nous pouvons espérer construire une société viable. Une société où chacun a un accès équitable à l’énergie. »

Vendredi soir, Engie a officiellement réagi à ce blocage. « Nous respectons la liberté d’expression, notre préoccupation principale est la sécurité des personnes et des manifestants, n’oublions pas qu’il s’agit d’un site industriel« , commente le géant français.

Alors que les militants de Code Rouge accusent Engie d’être « l’entreprise la plus polluante de Belgique », la société souhaite objectiver le débat. « Nous sommes actifs dans la transition énergétique, on s’est fixé comme objectif d’être neutre en carbone d’ici 2045. Depuis 2017, les émissions mondiales de gaz à effet de serre du groupe ont été réduites de 33 %. Et pour la période 2023-2025, on va investir entre 22 et 25 milliards d’euros consacrés aux investissements dans la transition énergétique », rappelle ainsi le groupe.

Quant à la centrale de Flémalle, la société pointe que sa construction est « indispensable pour assurer la sécurité d’approvisionnement, compte-tenu de la présence des intermittences du renouvelable. A terme, elle sera neutre en CO2 car elle brûlera des combustibles verts, de l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables et du méthane de synthèse, et sera équipée de capteurs d’émissions CO2. Nous faisons partie de la solution« , estime Engie.

Les activistes exigent une réponse de la part de la responsable politique de la construction de cette usine à gaz, la ministre de l’énergie Tinne van der Straeten.