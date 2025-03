Démarchage téléphonique: pourquoi le nombre de numéros inscrits sur la liste «ne m’appelez plus» diminue

Chaque année, des milliers de Belges dénoncent du démarchage téléphonique auprès su SPF Economie. Pourtant, la liste «ne m’appelez plus» s’est amaigrie de près de 70.000 numéros de téléphone en trois ans.

Près d’un million et demi de personnes sont inscrites sur la liste « Ne m’appelez plus« , créée pour lutter contre les appels de démarchage téléphonique. Elles sont exactement 1.492.109 à y figurer en 2025, contre 1.541.970 en 2024 et 1.561.022 en 2022, ce qui avait alors constitué un record, communique mercredi le SPF Economie.

Toutes les entreprises de marketing actives en Belgique sont tenues de consulter la liste des numéros de téléphone inscrits et d’adapter leur liste de contacts. L’Inspection économique du SPF Economie reçoit pourtant chaque année des milliers de signalements concernant des appels indésirés. L’an dernier, le nombre de signalements a diminué, mais restait néanmoins élevé (4.000). Cette année, le compteur atteint déjà 500, constate le SPF Economie.

Lire aussi | Les arnaques par téléphone sont de plus en plus fréquentes et difficiles à débusquer

Pour s’inscrire sur la liste « Ne m’appelez plus », il suffit d’appeler le 02/882.19.75 à partir du numéro que l’on souhaite enregistrer et de suivre les instructions. L’enregistrement en soi est gratuit, mais il faut tenir compte des éventuels frais que l’opérateur facture pour un appel national.

Le démarchage téléphonique profite de l’abandon des lignes fixes

Le numéro de téléphone inscrit figure ensuite sur la liste dans les cinq jours ouvrables. À partir de ce moment, toutes les entreprises actives en Belgique ne peuvent donc plus l’appeler pour promouvoir leurs produits ou services. L’inscription du numéro, qu’il soit fixe ou de GSM, est active à vie et peut à tout moment être modifiée ou annulée.

Et pourtant, d’année en année, le nombre de numéros inscrits sur cette liste prisée ne cesse de reculer. «Nous avons probablement atteint un plafond, estime le porte-parole du SPF Economie, Etienne Mignolet, contacté par Le Vif. De plus en plus de personnes délaissent leur ligne fixe pour se concentrer uniquement sur leur GSM, et tout le monde n’a pas encore le réflexe d’inscrire son numéro sur la liste.» Le SPF Economie n’a pas encore investigué la raison de ce décroissement, mais c’est là l’hypothèse la plus probable.