8.267 euros. C’est la différence de salaire moyen brut par mois entre un directeur général et un serveur, les deux professions à l’extrême des rémunérations en Belgique. Les autres métiers les mieux payés sont: manager, mathématicien, physicien ou encore ingénieur.

En 2020, un salarié occupé à temps plein gagnait en moyenne 3.832 euros brut par mois, ressort-il d’une nouvelle enquête publiée ce mardi par l’Office belge de statistique, Statbel. Cela représente plus de 100% de moins que les métiers le mieux payés. Le salaire médian est lui de 3.550 euros. Cela signifie que 50% des salariés gagnent maximum 3.550 euros, tandis que l’autre moitié empoche un salaire plus élevé. La majorité des travailleurs (69%) gagne un montant qui se situe entre 2.000 euros et 4.250 euros brut par mois. L’écart salarial entre les professions s’avère néanmoins important.

En effet, parmi les métiers les mieux payés, on retrouve des postes de gestion d’équipe (directeur, managers) ou avec des connaissances mathématiques, scientifiques ou légales pointues. « Assumer des grandes responsabilités ou exercer une fonction complexe se traduit souvent par un salaire plus important », explique Statbel. Notons que pour une meilleure lisibilité du tableau, les professions ont tout été masculinisées. Il peut cependant s’agir aussi bien de femmes que d’hommes.

Outre la profession, le secteur dans lequel on travaille joue également sur le salaire. En Belgique, c’est l’industrie pétrochimique qui offre les salaires les plus attractifs, avec une moyenne brute de 5.902 euros par mois. Elle est suivie des activités liées aux sièges sociaux des entreprises, aux services financiers, à la programmation ainsi que la recherche et le développement scientifique. Les salaires les plus bas sont versés dans l’horeca, avec un montant moyen de 2.704 euros. L’hébergement et le commerce de détail comptent aussi parmi les secteurs les moins bien payés.