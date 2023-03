Crise de l’accueil: la Régie des Bâtiments demande une nouvelle expulsion

La Régie des Bâtiments a demandé ce mardi l’expulsion d’un immeuble occupé par des demandeurs d’asile. Une décision devrait être rendue dans les deux à huit jours.

Les futurs bureaux du Centre national de crise de l’avenue Albert II à Bruxelles sont actuellement occupés par des dizaines de demandeurs d’asile et de citoyens sympathisants. A la recherche d’un abri, ils squattent le bâtiment depuis dimanche après-midi. La Régie des Bâtiments a cependant entamé ce mardi une procédure pour faire évacuer l’immeuble situé près de la gare de Bruxelles-Nord. « Notre avocat a saisi le juge de paix ce matin », a déclaré M. Vrijdaghs responsable de la Régie des Bâtiments. « En principe, nous attendons une décision dans les deux à huit jours.

Pour l’instant, les conditions d’hygiène dans le bâtiment ne posent pas de problème, rapporte le Samusocial. « Les gens ont accès à l’eau et à l’électricité. Il y a des toilettes à l’intérieur et du chauffage », explique Magali Pratt. « Une infirmière a également pu entrer lundi parce qu’un demandeur d’asile était blessé. Si les demandeurs d’asile sont expulsés du bâtiment, il faut au moins leur fournir un logement ailleurs, souligne le Conseil des réfugiés de Flandre. « Il faut faire de même pour les autres demandeurs d’asile qui n’ont plus d’abri. Sinon, cette situation va continuer à se répéter avec des gens qui en ont marre de dormir dans la rue ».