Côte belge: le nombre de nuitées réservées en baisse en juillet, voici pourquoi

Le nombre de nuitées sur la Côte belge est en baisse de 10% durant le mois de juillet. Différentes raisons peuvent l’expliquer.

Les établissements touristiques de la Côte belge ont enregistré une baisse de 10% du nombre de nuitées durant le mois de juillet par rapport à l’an dernier. C’est ce que révèlent les chiffres publiés vendredi par l’office de tourisme Westtoer.

Selon ce premier rapport estival, le taux d’occupation moyen des hôtels de la Côte a oscillé autour de 70% en juillet. L’office de tourisme estime que le début des vacances d’été prévu à la deuxième semaine du mois de juillet en Belgique francophone est l’une des raisons qui a entraîné une réduction du nombre de nuitées dans la région. Ainsi, si on dénombre 10% de nuitées en moins parmi les touristes flamands, cette baisse passe à 15% pour les Belges francophones. Westtoer ajoute que la météo capricieuse n’a pas non plus aidé les acteurs du secteur.

Vacanciers étrangers

Le nombre de nuitées réservées par des vacanciers étrangers a par contre augmenté de 10% par rapport à 2022. Les Allemands étaient les plus nombreux en bord de mer, devant les Français et les Néerlandais. Du côté des maisons de vacances, on pointe un nombre de nuitées conforme à celui de l’an dernier. « Si le nombre de réservations est inférieur à l’an dernier, le nombre de nuitées reste similaire. Malgré l’été typiquement belge, de nombreux séjours de dernière minute ont également été enregistrés », a précisé Westtoer.

Les données des téléphones mobiles montrent que 2,3 millions de touristes d’un jour se sont rendus à la Côte en juillet, soit 15 à 20% de moins qu’à la même période l’an dernier. Le nombre de nuitées réservées pour le mois d’août est actuellement inférieur à celui de l’année dernière. « Le secteur du tourisme espère que le temps estival sera beau et stable pour permettre une augmentation des séjours de dernière minute », a conclu l’office de tourisme.