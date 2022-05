Contributions alimentaires: posez-vos questions à une avocate spécialisée

En complément de son dossier sur les contributions alimentaires, Le Vif organise, ce 18 mai, une séance de questions-réponses avec Stéphanie Jaumotte, avocate spécialisée en droit de la famille. Posez-lui dès à présent toutes vos questions.

Combien « coûte » un enfant ? Cette question déchire (encore un peu plus) bon nombre de parents séparés. Et les textes juridiques en vigueur n’aident pas vraiment à apaiser ces tensions. Multitude de méthodes de calcul, variations d’une juridiction à l’autre, inégalités entre le père et la mère… Un grand bazar, comme le démontre notre analyse sur les contributions alimentaires.

Pour aider les parents concernés à y voir plus clair, Le Vif organise sur son site une séance de questions/réponses, le mercredi 18 mai prochain, avec Stéphanie Jaumotte, avocate spécialisée en droit de la famille.

Me Jaumotte répondra, dès midi, à toutes les questions de nos lecteurs sur ce sujet compliqué des « parts contributives ».

Pour lui adresser une demande, il suffit dès à présent de compléter le formulaire ci-dessous.