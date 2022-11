Camilla appelle à mettre fin aux « crimes odieux » contre les femmes

Mardi, Camilla, la reine consort du Royaume-Uni a organisé une réception à Buckingham Palace dans le cadre d’une campagne de sensibilisation des Nations-Unies contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes. La reine Mathilde assistait également à l’évènement.

Baptisée « 16 jours d’activisme contre la violence basée sur le genre », la campagne annuelle a commencé le 25 novembre, et se terminera le 10 décembre, Journée internationale des droits de l’homme. Cette année, l’ONU a choisi le thème « TOUS UNiS ! L’activisme pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles ».

2 000 femmes assassinées en 16 jours

Selon Camilla, sur une période d’à peine 16 jours, deux mille femmes dans le monde sont assassinées par leur partenaire ou un membre de leur famille, plus de trois mille femmes sont violées au Pays de Galles et en Angleterre, et une femme sur trois dans le monde subit des violences domestiques. « Derrière toutes ces statistiques se cache une histoire de souffrance humaine et de cœurs brisés », a-t-elle rappelé.

« Au cours des dernières années, j’ai eu le privilège de rencontrer un grand nombre de survivantes de viol et de violences conjugales. J’ai partagé le chagrin de celles et ceux qui ont perdu des membres de leurs familles de ces faits. Encore et encore, on m’a répété que les deux meilleures manières de soutenir les victimes étaient d’écouter et de ne jamais oublier« , a déclaré la reine consort avant de citer les noms de victimes de féminicides.

Elle s’est également adressée aux victimes de violences conjugales dans la salle: « Vous êtes aussi la preuve que nous pouvons garder espoir alors que nous avançons vers notre objectif, mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Armés de cet espoir, continuons notre combat. Ne perdons pas l’occasion de parler et de galvaniser les actions qui verront la fin de ces odieux crimes à jamais. Avec de la détermination et du courage, nous y parviendrons. »

Trois cents invités ont assisté à la réception, dont la reine Mathilde de Belgique, la reine Rania de Jordanie et la princesse héritière Mary du Danemark, la femme et la sœur de l’ancien premier ministre Boris Johnson, Carrie et Rachel Johnson, la Première dame ukrainienne Olena Zelenska, ainsi que l’ancienne Spice Girl Mel B.

Interrogée par le Daily Mail, la Première Dame ukrainienne a déclaré qu’il était important que le monde démocratique s’unisse face à la violence contre les femmes et les filles. Elle a rappelé que de nombreux viols avaient été commis depuis l’invasion de l’Ukraine. D’après elle, la plus jeune victime de viol en Ukraine a quatre ans et la plus âgée 85 ans.