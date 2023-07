Bruxelles: quels sont les prénoms les plus donnés dans votre commune? (carte interactive)

A Bruxelles, les prénoms varient fortement d’une commune à l’autre. Chez les filles, Nour domine le classement, tandis que chez les garçons, c’est Adam qui s’impose.

Les prénoms sont les témoins de l’évolution de notre société. En 2022, comme chaque année, de nouveaux prénoms ont fait leur apparition, tandis que d’autres ont progressivement disparu, ressort-il des données publiées par Statbel mercredi. Alors qu’à l’échelle nationale, ce sont Olivia et Noah qui ont été les prénoms les plus attribués aux nouveau-nés l’an dernier, le constat est différent à Bruxelles.

Nour, Olivia, Lina: les trois prénoms féminins les plus populaires à Bruxelles

Chez les filles, c’est le prénom Nour qui a le plus la cote, notamment à Jette et à Molenbeek. Il est ensuite suivi par Lina, qui a été le prénom le plus populaire dans les communes de Saint-Gilles, Anderlecht ou encore Schaerbeek. En troisième position arrive Olivia, particulièrement prisé à Woluwe-Saint-Lambert. Emma reste toujours apprécié, notamment dans les entités d’Ixelles et de Woluwe-Saint-Pierre.

Chez les garçons, Adam a été le prénom le plus donné dans la capitale en 2022, principalement à Bruxelles-Ville, Evere et Anderlecht. Il détrône ainsi Mohamed, qui arrive en deuxième position mais reste le plus populaire dans les communes de Saint-Josse, Molenbeek, Saint-Gilles, Forest et Schaerbeek. « Les prénoms féminins choisis par les parents immigrés sont beaucoup plus variés que les masculins, où Mohamed couvre une partie plus grande des naissances », expliquait en 2021 au Vif Baptiste Coulmont, sociologue des prénoms à l’ENS Paris-Saclay. Enfin, Gabriel se classe troisième. Un prénom très apprécié à Uccle, Ixelles, Woluwe Saint-Lambert et Woluwe Saint-Pierre.

