Les prénoms ces dernières années se sont fortement diversifiés. A Bruxelles, Mohamed reste très présent.

Ces dix dernières années, les prénoms se sont fortement diversifiés. En Belgique francophone, le plus prénom le plus donné depuis dix ans est Louis. Il revient dans 36 communes, soit dans seulement 13% des communes bruxelloises et wallonnes. Même constat pour les prénoms féminins : Léa est le plus donné et l’est également dans 13% des communes.

Dans la région bruxelloise, Mohamed reste néamoins très présent. A Bruxelles ville par exemple où 349 Mohamed sont nés entre 2011 et 2020, seules 177 filles ont été prénommées Lina. « Les prénoms féminins choisis par les parents immigrés sont beaucoup plus variés que les prénoms masculins où Mohamed couvre une partie plus grande des naissances », explique au Vif Baptiste Coulmont, sociologue des prénoms à l’ENS Paris-Saclay.

