Les nouveaux mots des dictionnaires de référence pour la langue française ont été révélés. On retrouve notamment boboïser ou flex office dans le Larousse, complosphère et crush dans Le Robert. Tour d’horizon.

Boboïser, l’écoanxiété et le nutri-score font partie des mots qui entrent dans l’édition 2024 du dictionnaire français Larousse. Cette nouvelle édition intègre 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions témoignant de la diversité de la langue française. Du côté du Petit Robert, on retrouve le même nombre de nouveaux mots ou sens. Parmi eux: mégabassine, complosphère ou encore nasser, soit prendre comme par une nasse.

Auprès de nos confrères du Figaro, le linguiste Bernard Cerquiglini, conseiller scientifique du Petit Larousse, explique les tendances pour cette année. « Les mots de 2024 traduisent un mode de vie nouveau: nous avons accepté entre autres « localisme », et « mobilité douce », voire un vocabulaire un peu bobo: « boboïser », « malaisant »… ». Du côté du Petit Robert, on retrouve également la présence de termes issus du lexique environnemental comme « dette climatique » ou « zones à faible émission ».

Les mots de 2024 traduisent un emploi du numérique. « Désormais nous intégrons le vocabulaire d’une société numérisée, d’où l’introduction de « youtubeur » ou « instagrammable », mots qui reflètent les pratiques numériques », explique le linguiste du Larousse, toujours à nos confrères du journal français. Les pratiques numériques sont également prises en compte dans le Robert 2024. On y voit apparaître « intelligence artificielle générative », à l’image de ChatGPT. Le « minage » est accompagné par exemple de nouveaux sens au verbe « miner » et au nom commun « mineur » (féminin: « mineuse »). Le Robert enregistre le retour dans le langage d’une technologie obsolète: « disquette ». Ce mot désigne cette fois une « phrase, formule flatteuse, souvent lourde, destinée à séduire quelqu’un ». Pour ses linguistes, c’est le côté « ringard » de l’objet qui lui vaut d’être détourné par les jeunes générations. L’expression « Quoicoubeh » a été recalée explique la direction du Petit Robert

Mots belges

Des mots typiquement belges entrent dans Le Petit Robert: « gayolle », « klette » ou encore « cougnou ».

Anglicismes

Les mots anglais sont également courants dans notre vie quotidienne. Le Larousse reflète cette réalité dans son édition 2024. Le dictionnaire accueille des nouveaux mots issus de l’anglais tels que espace game, home staging, flex office, webinaire (ou webinar), breaker-euse, youtubeur-euse, greenwashing, mixtape…

Comme l’expliquent nos confrères du Figaro, l’équipe du dictionnaire a cependant décidé de se positionner par rapport à certains de ces anglicismes et ajoutant la mention « anglicisme déconseillé ». « Nous avons choisi de préciser, lorsque cela était nécessaire, qu’il s’agissait d’anglicismes déconseillés » explique Bernard Cerquiglini, le conseiller scientifique du Petit Larousse. « On a ainsi écrit flex office et à côté ‘anglicisme déconseillé’, en donnant un équivalent français bureau nomade. Nous sommes sortis ici avec les anglicismes de notre objectivité. Nous avons pris position. » L’avertissement « anglicisme déconseillé » revient à plusieurs reprises.

Côté noms propres, le Larousse consacre le chanteur Stromae, l’atrice Karin Viard que l’on a notamment vue dans « La famille Bélier » ou encore l’écrivain Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020 avec L’Anomalie. Parmi les nouveaux noms propres du Robert, on trouve la Première ministre française Élisabeth Borne, le dessinateur japonais de « L’Attaque des Titans » Isayama Hajime, ou l’astronaute française Sophie Adenot.