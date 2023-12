Le mois de novembre a été particulièrement sombre et pluvieux, selon le bilan climatique mensuel de l’Institut royal météorologique (IRM). Le record de nombre de jours de précipitations a même été égalé.

Le mois dernier, les précipitations sont en effet tombées presque tous les jours (26 sur 30, pour une normale de 18,5) à Uccle. Une performance qui égale, pour la période de référence actuelle (entre 1991 et 2020, NDLR), les 26 jours de pluie comptabilisés en novembre 2008.

Si l’on considère les mesures depuis 1833, on constate qu’il n’y a qu’en 1861 et 1974 que le nombre de jours de précipitations a été plus élevé (27 jours), note l’IRM.

Durant ces 26 jours, le total de précipitations à Uccle a été beaucoup plus élevé que la moyenne: 132,2 mm (normale: 76,2 mm). Il s’agit de la deuxième valeur la plus élevée, loin derrière le record absolu de 1991, avec 174,6 mm.

Précipitations: de fortes disparités régionales

Le total journalier le plus élevé a été de 14,8 mm le 27 novembre. D’autres régions du pays ont cependant reçu beaucoup plus de précipitations. Le sud de la province de Flandre occidentale a été particulièrement touché, avec des inondations à la clé. À la station de Beerst (Dixmude), pas moins de 274,8 mm sont ainsi tombés le mois dernier, pour une normale de 97,4 mm. Selon l’IRM, il s’agit du plus grand total mensuel tous mois confondus depuis 1951, année du début des mesures dans cette commune.

Sur l’ensemble du territoire, les précipitations ont été partout supérieures à la normale. Les plus faibles sont tombées dans le Tournaisis (environ 155% de la normale), tandis que les plus importantes ont arrosé la Côte belge (environ 230% de la normale).

Les premières neiges au sol sont par ailleurs tombées durant ce mois de novembre. Elles ont créé localement une couverture neigeuse du 24 novembre à la fin du mois. L’épaisseur maximale a été mesurée au Mont-Rigi (Waimes) et était de 15 cm hier/le 30 novembre.

Étant donné le record de jours de précipitations, le soleil s’est logiquement très peu montré à Uccle le mois dernier. L’IRM n’a enregistré que 37h15min d’ensoleillement, contre une normale de 65h46min. Il s’agit du 3e mois de novembre le plus sombre pour la période de référence actuelle.

Enfin, les températures ont été supérieures aux normales respectives à Uccle durant la majeure partie du mois. À partir du 25 novembre, elles sont cependant descendues en dessous de ces normales. Malgré cette période de froid à la fin du mois, avec les premiers jours de gel, la température moyenne de ce mois a été de 7,8 degrés, supérieure à la normale de 7,2 degrés.