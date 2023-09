Abus sexuels: L’Eglise « aurait dû voir » les violences en son sein, reconnait l’évêque d’Anvers

Suite à la diffusion du documentaire « Godvergeten » par nos confrères de la VRT, Johan Bonny a confié être en colère par rapport à la gestion de ses prédécesseurs et vouloir reprendre contact avec les victimes pour « voir ce qu’elles attendent de nous ».

L’Église n’a pas voulu ou n’a pas pu le voir, mais elle aurait dû le voir« , a reconnu l’évêque d’Anvers Johan Bonny à propos des abus sexuels qui ont eu lieu en son sein pendant des années. Ces violences étaient une « tâche aveugle coupable« , a-t-il regretté, interrogé sur la VRT à l’issue de la diffusion du dernier numéro du documentaire ‘Godvergeten‘.

Les années d’abus sexuels, dépeints par ces reportages ces dernières semaines, sont « inexcusables » et « en contradiction absolue avec ce que l’Église représente », a notamment estimé Mgr Bonny. Il a évoqué des mécanismes de contrôle défaillants, qui ont permis aux auteurs de ces violences de ne pas être retirés du système.

Donner suite

L’évêque d’Anvers a également confié être en colère contre la génération précédente des dirigeants catholiques, tels que Mgr Godfried Danneels, qui, selon lui, n’ont pas abordé ces questions. « Si vous l’aviez fait, il se serait au moins passé quelque chose », a-t-il pointé. « C’est maintenant à la génération suivante de tirer les marrons du feu, des marrons qui n’auraient déjà plus dû s’y trouver. » « C’est une bonne chose que l’émission ait été réalisée », a encore dit Mgr Bonny. « Il s’agit de témoignages très douloureux mais dignes, et le tout est monté de manière sereine. » Pour lui, la série documentaire montre que l’énergie déployée ces dernières années pour reconnaître les victimes et les auteurs de crimes n’a pas été suffisante. « Les victimes restent avec leurs blessures« , a souligné l’évêque d’Anvers. « Nous reprendrons contact avec les victimes dans les semaines et les mois à venir et nous écouterons d’abord ce qu’elles attendent de nous au-delà de ce qui s’est déjà passé. »



Enfin, l’évêque d’Anvers a appelé à des « réformes systémiques » au sein de l’Église catholique, notamment en ce qui concerne la participation des femmes et des laïcs.