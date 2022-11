A peine 4% des Belges n’ont jamais utilisé internet

94% des Belges de 16 à 74 ans ont utilisé internet au cours des trois derniers mois, contre 88% en 2017 et 81% en 2012, et à peine quatre pour cent des Belges de 16 à 74 ans n’ont encore jamais utilisé internet, ressort-il de chiffres publiés par Statbel. En 2017, 10% des Belges n’avaient jamais utilisé internet et ils étaient 13% dans ce cas en 2012.

Un ménage dispose en moyenne de cinq appareils ou systèmes pour surfer sur internet. Les ménages avec enfants scolarisés en ont en moyenne 7,5, contre 4,3 dans les ménages sans enfants, révèle Statbel.

Le nombre de Belges âgés de 16 à 74 ans qui ont téléphoné via internet, avec ou sans vidéo, est passé de 58% en 2019 à 75% en 2022. Les services de messagerie instantanée (Skype, Messenger, Whatsapp, Viber, Snapchat) sont quant à eux passés de 58% en 2019 à 69% en 2022.

En outre, s’agissant de l‘administration en ligne, 64% des Belges âgés de 16 à 74 ans ont imprimé ou téléchargé des documents officiels, et 55% ont reçu des documents ou des messages officiels via leur compte (eBox). Près d’un tiers (32%) a effectué une réservation ou pris un rendez-vous avec une organisation publique. Ces pourcentages sont nettement plus faibles chez les femmes à niveau d’instruction faible et les personnes souffrant d’un problème de santé grave de longue durée, observe Statbel.

Il reste cependant des catégories de personnes pour lesquelles l’accès à internet est plus limité. Pas moins de 13% des femmes à niveau d’instruction faible (ayant au maximum un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur) ne l’ont jamais utilisé en 2022. Parmi les personnes souffrant de graves problèmes de santé, le pourcentage de personnes qui n’ont jamais utilisé internet en 2022 s’élève quant à lui à 15%.

Enfin, à peine six pour cent des personnes qui ont utilisé internet au cours des 12 derniers mois remplissent encore une déclaration fiscale papier.