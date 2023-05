11.000 : c’est le nombre d’esclaves modernes en Belgique

Selon les chiffres de l’ONG de défense des droits humains Walk Free.

Le nombre de personnes qui se trouvent dans une situation d’esclavage moderne a fortement augmenté ces dernières années, selon le « Global Slavery Index » dressé par l’organisation australienne de défense des droits humains Walk Free. Le nombre d’esclaves modernes est estimé à 50 millions dans le monde, dont 11.000 en Belgique. Au sein des 160 pays repris dans l’index, la Belgique se classe 154e. Sur le sol belge, il y a 1 esclave moderne pour 1000 habitants.

Selon l’ONG Walk Free, l’esclavage moderne est le plus courant en Corée du Nord (104,6 pour 1.000 habitants), en Érythrée (90,3) et en Mauritanie (32,0). Des pays comme l’Arabie saoudite, la Turquie, le Tadjikistan, les Émirats arabes unis, la Russie, l’Afghanistan et le Koweït complètent le « top 10 ».

Ce sont surtout les personnes contraintes de quitter leur domicile, que ce soit en raison du changement climatique, de conflits ou de circonstances météorologiques extrêmes, qui courent le plus de risques d’être des esclaves modernes. En outre, des restrictions aux droits des femmes et les conséquences économiques et sociales de la pandémie ont détérioré la situation. L’ONG dénonce aussi l’importation de biens, comme des appareils électroniques, des vêtements ou de l’huile de palme, qui ont souvent été produits sous la contrainte ou dans une situation de dépendance.

Walk Free appelle à l’adoption de lois visant à mettre un terme à l’esclavage moderne dans les chaînes d’approvisionnement. La lutte contre l’esclavagisme moderne doit également être intégrée à l’aide humanitaire et à la mise en place d’une économie verte, préconise l’ONG. Enfin, les enfants, et surtout les jeunes filles, doivent être mieux protégés en améliorant leur accès à l’enseignement et en interdisant les mariages forcés.