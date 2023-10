L’ibuprofène, une molécule loin d’être sans danger

La molécule en chiffres

Niveau 1

L’ibuprofène est vendu en pharmacie sous ce nom ainsi que sous ceux de Nurofen, Spidifen, Brufen… Délivré sans prescription pour les doses en dessous de 400 mg, il se classe parmi les antalgiques de niveau 1 et est destiné aux douleurs légères à modérées.

Troisième «coupable»

Dans de nombreux pays, le paracétamol ou l’ibuprofène dominent la liste des agents impliqués dans les intoxications (involontaires ou volontaires). Une étude menée au Royaume-Uni, en 2018, a confirmé que les analgésiques en vente libre étaient la première cause des intoxications potentiellement mortelles chez les jeunes de 10 à 24 ans. En premier lieu, le paracétamol (40%), connu pour sa toxicité hépatique, devant l’alcool (33%) et les anti-inflammatoires non stéroïdiens (11,6%).

7% des futures mères absorbent de l’ibuprofène dangereux pour le fœtus et 30% l’ignorent, selon une enquête des Mutualités libres. Déjà «formellement contre-indiqué» à partir du sixième mois de la grossesse, car susceptible de causer des atteintes cardiaques et rénales potentiellement fatales chez le fœtus ou le nouveau-né, l’anti-inflammatoire serait également nocif dès le premier trimestre pour le futur appareil génital et reproducteur de l’enfant de sexe masculin. L’ibuprofène ne doit pas être confondu avec la cortisone, également un anti-inflammatoire mais plus puissant. Il est employé dans les traitements de certaines formes de rhumatisme et d’arthrose, des tendinites, des lombalgies, des sciatiques ou encore des règles douloureuses.