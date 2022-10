Les chiffres du Covid-19 continuent de baisser malgré la progression du variant BQ.1

Contaminations, hospitalisations, décès… Tous les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 continuent de baisser, malgré la progression du nouveau variant BQ.1, peut-on lire vendredi dans le bulletin hebdomadaire de l’Institut de santé publique Sciensano.

Les nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 diagnostiquées entre le 18 et le 24 octobre (1.599 en moyenne par jour) ont chuté de 37% par rapport à la semaine précédente, indique Sciensano. Au cours de la période du 21 au 27 octobre, le nombre de nouvelles hospitalisations (83 en moyenne par jour) et le nombre de patients traités aux soins intensifs (69) ont également diminué, respectivement de 25% et de 9%, comparé aux sept jours précédents.

Du 18 au 24 octobre, les tests effectués ont également été moins nombreux, avec une moyenne quotidienne de 9.137. Parmi ces tests, près d’un sur cinq (19,7%) s’est révélé positif, une tendance également à la baisse (-3,1%) par rapport à la semaine précédente, relève Sciensano. La mortalité liée au Covid-19 a également légèrement diminué (-8%), avec environ huit morts par jour en moyenne. Les décès rapportés ont principalement eu lieu à l’hôpital.

« Le nouveau variant BQ.1 est responsable de 30 à 40% des infections. Cela peut conduire à une nouvelle augmentation des cas d’ici quelques semaines », a précisé l’infectiologue Yves Van Laethem. « Soyez donc prudent et prenez les mesures nécessaires: aérez les espaces intérieurs, restez à la maison si vous êtes malade et portez un masque dans les endroits très fréquentés, surtout si vous avez des symptômes ou êtes à haut risque », a-t-il recommandé.

La vaccination automnale est conseillée pour les personnes de plus de 50 ans, les professionnels de la santé et les personnes dont l’immunité est réduite. La quatrième dose a été administrée à 37% de la population belge adulte, malgré des disparités entre les régions. Ce chiffre atteint près de 69% chez les plus de 65 ans.