Le CHU de Liège et la Citadelle fusionnent

Fin 2022, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège et le Centre hospitalier régional (CHR) de la Citadelle formeront le plus grand hôpital de Wallonie.



Perçus comme de grands rivaux, les deux hôpitaux liégeois joindront leurs forces sous le patronage de la franc-maçonnerie, laquelle organise depuis des mois des réunions communes entre frères et sœurs des deux institutions. La prochaine «fraternelle» est prévue le 3 octobre sur les hauteurs de la Cité ardente, a appris Le Vif. La convocation précise que «notre entente fera notre force à tous», dès lors «votre présence est primordiale au vu de l’importance des enjeux».

Lors de cette discrète rencontre autour d’un menu trois services, apéritif et boissons à volonté pour 45 euros, «Sylvianne et Marc» – comprenez Sylvianne Portugaels, directrice générale de la Citadelle, et Marc De Paoli, administrateur délégué du CHU de Liège – présenteront la situation économique des deux institutions, le projet médical du réseau Elipse (un des huit réseaux hospitaliers wallons dont le CHU et la Citadelle sont les poids lourds), le récent arrêté royal Vandenbroucke (qualifiant les missions de soins des réseaux hospitaliers régionaux) et, bien sûr, les «perspectives de rapprochements» entre les deux structures.

Le timing de la fusion, réglé comme du papier à musique, est à l’ordre du jour du conseil d’administration de la Citadelle ce 23 septembre. Dans la foulée seront mis en place des groupes de travail médicaux (chirurgie cardiaque, imagerie médicale, pédiatrie, gynécologie, traumatologie) et de support (ressources humaines, services techniques, financiers, etc.). Fin novembre, ces groupes présenteront leurs rapports au comité de coordination CHU-Citadelle.

Le 21 décembre, les CA des deux institutions doivent entériner la fusion, soit une structure unique avec mobilité des soignants. Comptant près de 1 000 médecins, le CHU de Liège est l’un des sept hôpitaux universitaires belges, et le seul de Wallonie. Il est le principal employeur de la région liégeoise avec plus de 6 000 salariés. Le CHR de la Citadelle compte, lui, plus de 600 médecins et 4 100 collaborateurs.