Finis, les applaudissements. Place aux insultes, crachats et autres coups: les violences envers le personnel soignant ont tendance à augmenter. Les fédérations concernées portent trois réclamations pour que la situation s’améliore.



«Salope, on t’aura au tournant», «Connasse, tu es insensible»: ces injures, c’est beaucoup moins sympathique que les applaudissements de 20 heures et les élans de solidarité inédits lors du confinement strict du printemps 2020.

Un an plus tard, le personnel hospitalier, de Charleroi, de Hornu ou encore de la province de Luxembourg, sortait du silence et témoignait de l’agressivité qu’il subissait, motivée par l’interdiction des visites ou celle d’accompagner un proche aux urgences, en raison des mesures sanitaires.

En 2022, la violence n’a pas cessé. Au contraire, elle augmente. Sur les ambulanciers et les soignants de première ligne, «les insultes, les crachats, la violence verbale et physique» pleuvent, très rarement les remerciements. Coup de pied dans le ventre, portes défoncées… A tel point que plusieurs fédérations d’infirmiers et de soignants en appellent aux autorités fédérales et régionales.

Leurs porte-parole commencent une tournée des cabinets bruxellois. Tous souhaitent que le politique prenne la mesure des violences quotidiennes et banalisées. Ils exigent un plan d’action pour lutter contre les violences envers les soignants et portent trois revendications.