Des symptômes Covid ? Un auto-test plutôt qu’un test PCR

Les auto-tests seront privilégiés aux tests PCR en cas de symptômes. Cette nouvelle stratégie de testing a été annoncée par l’infectiologue Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du SPF Santé publique.

Si une personne présente des symptômes que l’on retrouve fréquemment dans les infections au Covid-19 (rhume, symptômes grippaux, etc.), cette personne doit faire un auto-test. « On demande aussi aux personnes, en dehors du testing, de faire attention si elles se sentent malades. Il faut dans ce cas avoir la politesse sociale de rester chez soi ou du moins, de se protéger et de protéger les autres en portant un masque dans l’attente de passer un auto-test », a ajouté Yves Van Laethem.

>> Si le test s’avère positif, il ne faut plus passer de test PCR mais rester sept jours en isolement suivis de trois jours de port du masque buccal lorsque l’on sort de son domicile.

>> S’il est négatif, il est recommandé de rester chez soi et de porter le masque buccal lorsque l’on sort tant que les symptômes subsistent. Cette règle est valable pour les personnes à partir de 6 ans.

>> Si les symptômes persistent ou s’aggravent au-delà de cinq jours, il est demandé de consulter son médecin traitant.

Celui-ci décidera au cas par cas s’il faut se faire retester et si oui, le type de test qu’il faut passer. L’auto-test est fortement recommandé en cas de contact rapproché (au sein du même foyer par exemple) avec des personnes fortement immunodéprimées ou lorsque l’on est prestataire de soins.