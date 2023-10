Facebook sans pub ? Pourquoi vous devrez payer chaque mois

Meta, maison mère de Facebook, envisage de réclamer 10 euros mensuels à ses clients de l’Union européenne.

Si vous voulez bénéficier du réseau social Facebook sans publicité, il se pourrait bien que vous deviez bientôt payer 10 euros à l’entreprise Meta chaque mois. Il faudrait compter 6 euros de plus si l’utilisateur souhaite profiter de la version payante d’Instagram, rapporte le Wall Street Journal. Selon le quotidien économique, Meta a fait part de ses intentions aux régulateurs européens dans l’idée de se plier à la législation en matière de vie privée.

Ces tarifs concerneraient la version de Facebook à utiliser sur ordinateur. Pour ses apps mobiles (Facebook et Instagram), Meta demanderait 13 euros par mois parce que les « magasins » d’applications de Google et Apple prennent des commissions.

Ces prix ont été formulés dans des propositions adressées aux régulateurs en matière de vie privée d’Irlande, où Meta a installé son siège européen, et de l’Union européenne. Meta prévoit tout de même de maintenir des versions gratuites au sein de l’UE. Le groupe indique encore croire à ce type de formule, soutenu par des publicités personnalisées.

Pour continuer à afficher des publicités personnalisées, qui représentent la plus grosse source de revenus de Meta, Facebook et Instagram sont tenus à des règles sévères en Europe concernant la collecte des données des utilisateurs. Meta plancherait donc sur une version payante afin de rassurer les régulateurs et de maintenir ses revenus.