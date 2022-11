Les premières victimes arrivent dès 8h30. En tout, près d’une centaine sont amenées à l’hôpital militaire. Les T1, les patients critiques, sont directement admis au 5e étage, qui abrite le centre des grands brûlés, ou envoyés en salle d’op. Les T2, qui demandent une surveillance plus étroite, et les T3 sont pris en charge au rez-de-chaussée, dans le grand hall d’entrée. Puis viendront celles de Maelbeek. Près de quatre-vingts médecins, infirmiers et autres intervenants sont à pied d’œuvre.

«L’hôpital m’appelle vers 8 heures, 8h05, pour m’avertir d’une explosion à Zaventem. Je doute. Je monte à l’étage et j’allume la télévision… Je saute dans ma voiture. Il n’y a alors personne sur le ring. Je roule sur trois bandes quasi vides. Sur le trajet, vers 8h30, j’ai un appel du médecin-colonel Eric Mergny, qui souhaite savoir de combien de lits nous disposons en soins intensifs. J’en ai trois, et une dizaine non intensifs. Ensuite, vers 8h40, j’essaie de le rappeler et, à ce moment-là, les portables ne fonctionnent déjà plus. Plus rien, ni les réseaux GSM ni le réseau Astrid. J’arrive à l’hôpital. Le personnel a déjà activé le « plan Mash » (Mise en alerte des services hospitaliers). Dans le hall, les tuyaux d’arrivée d’oxygène et d’air comprimé pendent déjà du faux plafond. Je prends l’ascenseur et je gagne le multisas, là où, en situation de catastrophe, on admet les patients et où se trouvent trois brancards. Puis j’arrive au monosas, un sas de déchocage (NDLR : réservé aux situations les plus graves).»

«Durant deux ou trois minutes, je suis figé»

«Il doit être 9h05. Je m’en souviendrai toute ma vie. Il y a là une jeune fille. Autour d’elle, deux anesthésistes, un kiné, un chirurgien. J’ai les yeux rivés sur les paramètres. Une tension artérielle de 66,46 et une fréquence cardiaque de 166: ce n’est vraiment pas bon. Elle est polycriblée, les membres sont fracturés, surtout sous les genoux, ses chevilles démises, elle est brûlée au décolleté et aux membres supérieurs. Elle a aussi des trous dans l’abdomen. Ose-t-on descendre au scanner ? Faut-il l’amener directement en salle d’op? Le radiologue fait une échographie. On fait de la réanimation et on va en salle d’op. Les chirurgiens ouvrent l’abdomen. Ils suspectaient fortement un saignement de la rate. C’est bien ça. On clampe l’artère et la jeune fille se stabilise. On se rend ensuite au scanner.»

«Le professionnel prend le dessus, on se dit “C’est comme en Afghanistan″ et on fait de la médecine.»

«On voit qu’elle a une fracture des 10e, 11e et 12e vertèbres thoraciques et elle a une compression de la moelle… Elle est restée paraplégique. Dans le sas de déchocage, durant deux ou trois minutes, je suis figé. Je n’imaginais pas que cela puisse arriver chez nous. Puis le professionnel prend le dessus, on se dit « C’est comme en Afghanistan » et on fait de la médecine. C’est marquant, même pour nous, de voir une jeune de 17 ans, avec ces paramètres-là, en train de mourir devant nos yeux. Ce n’est pas tous les jours que nous voyons ça. La différence avec l’Afghanistan, c’est que là-bas, on sait. On fait la guerre où il y a la guerre, des actes terroristes et on sait qu’on aura ce type de victimes. Ici, ce n’est pas la guerre, en Belgique.»