Pourquoi Petra De Sutter est devenue bouddhiste (podcast)

Comment s’est fabriqué l’engagement politique de Petra De Sutter ? Quel livre a changé sa vision du monde, quelle rencontre l’a marquée, quelle chanson donne du sens à son combat ? Réponses dans notre podcast politique, « Le sens de sa vue ».

Elle ne devait le voir que cinq minutes, leur discussion a duré une heure. Le Dalai-Lama a reçu, il y a quelques années, la vice-Première ministre Petra De Sutter. « Ca peut paraître un peu naïf, mais je lui ai demandé comment faire en sorte que les gens fassent le bien », se rappelle-t-elle. « Montre l’exemple », a-t-il répondu. L’exemple de la Groen, parfois, peut s’améliorer d’un peu de fermeté: face à une agression, dit-elle, le pacifisme à ses limites, « on ne doit pas se laisser faire », dit-elle, et Guernica, le tableau de Picasso, le lui rappelle. Tout autant que la lecture de Printemps Silencieux, le livre-manifeste du mouvement écologiste, qui éveilla les consciences sur les dangers des pesticides…au point d’aboutir à l’interdiction de certains d’entre eux. Entre fermeté et exemplarité, entre violoncelle et peinture, entre musique baroque et sciences dures, et après Paul Magnette (PS) et François De Smet (DéFI), Zakia Khattabi (Ecolo), Raoul Hedebouw, Marie-Christine Marghem, et Ahmed Laaouej, c’est Petra De Sutter qui fait entendre le sens de sa vue au Vif.

