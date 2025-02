Vous rêvez d’un chauffage efficace et économique ? Venez découvrir nos pompes à chaleur !

Prélever jusqu’à 80 % de chaleur gratuitement dans la nature avec une pompe à chaleur, c’est possible. La pompe à chaleur est une solution durable qui produit quatre fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme. Pour chaque kilowatt que la pompe à chaleur consomme en électricité, elle produit quatre à cinq kilowatt de chaleur.

La meilleure chaudière à gaz atteint actuellement un rendement de 93 %, mais cette solution de chauffage entraîne inévitablement une perte d’énergie. Avec une pompe à chaleur, c’est l’inverse. Il s’agit du seul dispositif de chauffage qui restitue un multiple de l’énergie prélevée à votre chauffage par le sol, vos radiateurs ou votre eau sanitaire. À titre de comparaison, la pompe à chaleur affiche un rendement de 500 %.

Dites adieu aux combustibles fossiles

Le passage à une pompe à chaleur est un choix durable qui profite autant à la planète qu’à votre budget. Les réserves de pétrole et de gaz s’épuisent et de nombreuses familles dépendent des prix des combustibles fossiles qui fluctuent énormément. Par ailleurs, tout le monde sait que la production de CO 2 est en partie responsable du réchauffement climatique. C’est pourquoi les énergies renouvelables sont en plein essor. Ces sources d’énergie renouvelables produisent principalement de l’électricité, raison pour laquelle les technologies actuelles s’orientent vers le tout électrique.

Combinez pompe à chaleur et panneaux solaires pour encore plus d’économies

Une pompe à chaleur Daikin produit jusqu’à 24 fois moins d’émissions de CO 2 qu’une chaudière au gaz naturel à haut rendement, réduisant ainsi votre empreinte carbone. Et ce n’est pas tout : vous améliorez également votre confort au quotidien. En hiver, la pompe à chaleur capte l’énergie de l’air extérieur pour chauffer votre maison. En été, vous pouvez inverser le fonctionnement afin que, pendant les journées chaudes, la maison soit refroidie par la même pompe à chaleur. Si vous possédez des panneaux solaires, l’énergie solaire produite peut directement alimenter votre pompe à chaleur. Cela signifie que vous pouvez chauffer votre habitation gratuitement en hiver par temps ensoleillé et la rafraîchir gratuitement en été, tout en injectant moins d’électricité dans le réseau.

Une pompe à chaleur pour les maisons wallonnes

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, une pompe à chaleur n’est pas réservée aux nouvelles constructions super-isolées. D’après EnergyVille, une majorité des habitations en Wallonie sont compatibles avec cette technologie, à condition de disposer d’une isolation correcte et d’un système de chauffage adapté. Pour savoir si votre habitation actuelle est prête pour une pompe à chaleur, faites le test des 50 °C. Attendez qu’il fasse froid dehors et réglez la température d’alimentation en eau de votre chaudière à 50 °C pendant quelques semaines. Si vous parvenez à chauffer vos pièces principales sans problème, cela signifie qu’une pompe à chaleur pourra également répondre à vos besoins. Pour un diagnostic précis, Daikin propose un test en ligne ou une visite dans l’un de ses Daikin Experience Centers.

Faites le test dans l’un de nos Daikin Experience Centers

Vous n’avez pas à nous croire sur parole. Compte tenu des prix actuels de l’énergie, il est judicieux de faire preuve d’esprit critique. Pour découvrir tout ce qu’une pompe à chaleur peut offrir, prenez un rendez-vous sans engagement dans notre Daikin Experience Center situé à Wavre. Vous pourrez constater par vous-même : la rapidité avec laquelle une pompe à chaleur réchauffe une pièce, le caractère silencieux de cette solution et la compacité et l’élégance des pompes à chaleur et des climatiseurs. Préparerez votre visite en notant des informations utiles : votre consommation énergitique actuelle, vos besoins (chauffage ou refroidissement), vos priorités (chauffage économique ou confort), ainsi que les dimensions et usages des pièces que vous souhaitez équiper. Plus vous serez précis, plus nos experts pourront vous fournir des conseils adaptés.