Volvo donne le bon exemple

La transition du moteur à combustion au moteur électrique a nécessité davantage de patience qu’attendu. Maintenant que le processus de transition est en marche, la conversion redouble de vitesse. La forte augmentation de la demande pour les Volvo XC40 et C40 Recharge électriques en fait la démonstration.



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

« En 2021, la part de marché des voitures à propulsion électrique représentait 5 % de nos ventes mondiales. D’ici la fin de l’année, nous visons 24 %. À l’horizon 2025, ce chiffre devrait passer à 50 %. Actuellement, une voiture Volvo sur trois commandée est déjà entièrement électrique. » Elfi Janssens, Managing Director de Volvo Car Belux, jette un regard satisfait sur l’année et demie écoulée.

Les valeurs de Volvo

« Mon expérience antérieure du changement m’aide à mettre en œuvre la stratégie de Volvo. Personnellement, j’ai choisi Volvo, non seulement parce que c’est une marque fantastique, mais aussi parce que je peux m’identifier avec les valeurs de la marque. Le fait que Volvo prenne ses responsabilités en matière de durabilité et d’avenir de notre planète me parle beaucoup en tant que mère de deux jeunes gens de 20 ans. »

« Le changement climatique nous concerne tous, nous devons donc tous prendre nos responsabilités. Je suis fier que Volvo montre l’exemple avec des objectifs clairs et une feuille de route concrète. D’ici 2025, Volvo lancera un nouveau véhicule électrique chaque année. À partir de 2030, nous ne construirons plus que des voitures électriques et dès 2040, Volvo en tant que société devra être neutre sur le plan climatique. L’électrification est importante dans la poursuite d’une société durable. Au bout du compte, c’est ce dont il est question. »

« L’électrification est importante dans la poursuite d’une société durable. »

Un design distinctif

« Notre responsabilité en tant que constructeur est d’offrir aux consommateurs une gamme électrique variée et de grande qualité, qui soit également à la pointe en termes de sécurité et de durabilité. Volvo se distingue également par son design innovant. Avec la C40, je pense que nous avons réussi à mettre sur le marché une voiture électrique branchée dotée de belles lignes. Elle possède toutes les qualités du XC40, notre best-seller, et y ajoute une dimension émotionnelle sous la forme de touches subtiles qui font la différence. »

Satisfaction élevée de la clientèle

Le succès de Volvo sur le marché belge trouve de nombreuses origines. La marque suédoise jouit d’une image solide en matière de sécurité, de fiabilité et de convivialité, ce qui explique le haut niveau de fidélité de ses clients. Volvo est également aux avant-postes sur l’important marché des voitures de société, avec le XC40 comme best-seller absolu.

Elfi Janssens : « En tant que SUV, le XC40 appartient au segment le plus vendu sur le marché. Il dispose de proportions parfaites, offre un bon rapport qualité-prix et excelle par un remarquable TCO (Total Cost of Ownership), grâce notamment à trois ans d’entretien gratuit. Le fait qu’il sorte de nos chaînes de montage de Gand est un plus perceptible pour nos clients. Le coupé à quatre portes C40 a un look plus branché et s’adresse à un public plus jeune et plus sensible aux tendances. Chez Volvo, il y en a pour tous les goûts ! »

Grâce à leur motorisation partiellement ou entièrement électrique, les XC40 et C40 offrent également des avantages fiscaux aux conducteurs de véhicules de société.

« Avec la C40, nous avons lancé une voiture électrique très tendance avec de superbes lignes. »

Fiche Technique Volvo C40 Recharge Consommation électrique combinée kWh/100 km : 18-19.3 kWh/100 km Émissions moyennes de CO 2 : 0 Transmission : traction avant Puissance maximale : 231 ch Autonomie maximale (WLTP) : 408-438 km Temps de charge maximal : * Courant alternatif monophasé, de 0 à 100% (32A/16A/10A) 230V : 11/21/36 heures

* Courant alternatif triphasé, de 0 à 100% (16A/10A) : 7/13 heures

* Charge rapide en courant continu, de 10 à 80% (150kW/50kW) : 28/56 min Type/capacité de la batterie : Lithium-ion Vitesse de pointe : 160 km/h Accélération 0-100 km/h : 7,4 sec. Prix de départ : 52.250 €

Réservez dès maintenant ici un essai.

Plus d’infos ici.

Suivez l’intégralité de la série également ici.