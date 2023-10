Un système de chauffage hybride vous permet d’économiser jusqu’à 60 % sur votre facture d’énergie

Nico Huybrechts, Buderus System Partner, a installé un système de chauffage hybride Buderus dans le cadre de l’émission de la VRT « Ons huis/Nieuw ». Il s’agit de la solution idéale pour la rénovation d’une maison ancienne. « Avec ce type de système de chauffage, vous économisez jusqu’à 60 % sur votre facture d’énergie », assure Nico.

Idéal pour les projets de rénovation

Tous les logements ne sont pas compatibles avec une installation hybride mais vous seriez surpris de voir à quel point c’est souvent le cas. « C’est surtout dans les projets de rénovation où l’on n’atteint pas les valeurs d’isolation, optimales que peut avoir une habitation neuve, qu’une solution hybride est la plus appropriée », assure Nico. « Pour l’émission de la VRT 1, nous avons installé un système de chauffage hybride constitué d’une chaudière mazout à condensation et d’une pompe à chaleur. La pompe à chaleur produit de façon aussi autonome que possible une température confortable d’eau de chauffage et sanitaire, la chaudière n’entrant en action qu’en cas de froid extrême ou de forte demande en eau chaude. »

©frederikbeyens

Écologique et économe en énergie

Un système hybride réduit les émissions de CO2 car c’est la pompe à chaleur qui produit la chaleur à peu près 80% du temps. Pour Nico, le système de chauffage idéal avec une installation hybride reste le chauffage au sol car un système à basse température offre un rendement plus élevé. « Si vous combinez cela avec des panneaux solaires, vous avez vraiment la solution parfaite. »

Économisez jusqu’à 60 % sur votre facture d’énergie

« Cette combinaison permet de se chauffer d’une manière respectueuse de l’environnement, économe en énergie et donc rentable. Vous pouvez économiser jusqu’à 60 %. Voire plus dans certains cas… Vous pouvez même économiser encore plus sur vos factures d’énergie globales en isolant davantage votre habitation, en optant pour un chauffage au sol et en installant des panneaux solaires. Une étude indépendante menée en conditions réelles aux Pays-Bas a même démontré des valeurs moyennes de 80% d’économies sur la facture de gaz.

©frederikbeyens

Une installation et un usage aisé

Un système de chauffage hybride est facile à installer. Qu’il s’agisse d’une chaudière gaz, d’une chaudière mazout, d’une installation hybride ou d’une pompe à chaleur entièrement électrique, le mode de commande est le même. La facilité d’installation reste au rendez-vous. Expert en système, les installations Buderus disposent d’un système de gestion hybride commun que vous pouvez contrôler grâce à une application sur votre smartphone. Ainsi, vous gardez le contrôle de votre système de chauffage littéralement bien en main.

80 % d’économies sur sa facture de chauffage grâce à un système hybride

Dans le cadre d’une étude réalisé en conditions réelles aux Pays-Bas, 200 logements ont été équipés d’un système hybride – reliant une pompe à chaleur au système de chauffage central existant. Cela sans aucune modification de la structure ou de l’isolation. Cet ajout a permis de réduire la consommation de gaz de 80 % en moyenne. En d’autres termes, grâce à sa régulation intelligente, une pompe à chaleur hybride Buderus permet de réaliser jusqu’à 80% d’économies sur sa facture de gaz.