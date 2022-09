Toyota est paré

Alors que les ventes de voitures sont en baisse dans notre pays, Toyota est le seul acteur du top 10 à progresser. La marque japonaise doit son succès à la demande en forte croissance pour les hybrides, ainsi qu’à une gamme des plus vastes. Avec le bZ4X, Toyota lance son premier modèle entièrement électrique.

Il y a 25 ans, avec la Prius, Toyota lançait la première voiture hybride. Un quart de siècle plus tard, le numéro 1 mondial a dévoilé sa première voiture entièrement électrique, le bZ4X. Dans notre pays, Toyota est le seul acteur du top 10 qui progresse sur le marché des véhicules pour particuliers, et pas de manière anecdotique. Plus 7 % en volume et plus 31 % en parts de marché en 2021. En conséquence, Toyota grimpe de la neuvième à la sixième place du classement.



Pionnier en matière d’électromobilité

« Voilà enfin le travail récompensé », entonne Ellen De Wilde, la toujours enthousiaste porte-parole de la marque. « Avec nos hybrides auto-rechargeables, nous contribuons depuis longtemps à l’écologisation du parc automobile belge. Toyota est la référence en matière de conduite respectueuse de l’environnement : 78 % des voitures Toyota nouvellement immatriculées dans notre pays sont électrifiées. Le passage au tout électrique est la prochaine étape vers une mobilité neutre en carbone et une société plus durable. Aucune autre marque ne dispose d’autant de savoir-faire et d’expérience en matière de motorisation électrique. »

10 ans de garantie

Le résultat de cette expertise se traduit par le bZ4X, la première voiture entièrement électrique de Toyota, basée sur la nouvelle plateforme modulaire eTNGA qui sera également utilisée par tous les futurs modèles électriques. Pour ceux qui s’interrogent sur le nom inhabituel du modèle : bZ fait référence à la marque fille « Beyond Zero », le chiffre 4 correspond au segment D et la lettre X à la catégorie des SUV.

La nouvelle venue peut en effet faire du tout-terrain, grâce à un système innovant de transmission intégrale et à des moteurs électriques séparés sur les essieux avant et arrière, d’une puissance combinée de 218 ch. Dans sa configuration 4×4, le bZ4X jouit d’une autonomie WLTP de 470 kilomètres. En configuration traction avant, elle promet une autonomie de 516 kilomètres – grâce à sa puissante batterie lithium-ion (71,4 kWh) et à un innovant système de refroidissement par eau. Une charge rapide à 80 % est possible en 30 minutes. Marque de sa confiance dans la fiabilité de sa technologie de véhicule électrifié, Toyota offre une garantie sans précédent jusqu’à 10 ans ou 200.000 de kilomètres.

Comportement dynamique et sûr

Le bZ4X établit également de nouvelles normes en matière de design et de dynamisme de conduite. L’équipe de design européenne de Toyota a fait un travail remarquable. La vue avant est caractérisée par la forme en tête de marteau et les fins phares à LED qui soulignent la forte stature de la nouvelle venue. Les passages de roue avec leurs grandes roues et leurs larges tours d’ailes soulignent son caractère de SUV.

L’intérieur spacieux respire l’atmosphère d’un salon. Le principe « les mains sur le volant, les yeux sur la route » est soutenu par un écran de 7 pouces placé à hauteur des yeux du conducteur.

Il va de soi que le bZ4X est équipée des derniers systèmes d’infodivertissement et d’aide à la conduite Toyota Safety Sense.

Notre expert automobile fait l’éloge du comportement dynamique et sûr du bZ4X, tant sur la route qu’en dehors. La mince batterie est intégrée à la base de la voiture, ce qui augmente considérablement la rigidité de la structure et assure un centre de gravité bas. Plaisir de conduire garanti !

Insatisfait, ramenez-la !

Enfin, Ellen De Wilde, la porte-parole de Toyota souligne l’avantage du contrat de full service leasing « Kinto One » pour les professionnels, qui rend la conduite électrique plus accessible. « Un service complet sur 48 mois et 120.000 km ! Les clients qui ne sont pas convaincus par leur expérience de conduite électrique peuvent simplement retourner leur bZ4X après 12 mois et maximum 30.000 km. » Il faut reconnaître que Toyota déborde de confiance et est mieux armé que jamais.

Fiche technique Toyota bZ4X * Consommation électrique combinée : 14,3 kWh/100 km (FWD) et 15,8 kWh/100 km (AWDi)

* Emissions moyennes de CO 2 : 0 g/km

* Motorisation : FWD et AWD

* Puissance maximale : 204 ch (FWD) et 218 ch (AWD)

* Autonomie maximale (WLTP) : 516 km (FWD) et 470 km (AWD)

* Temps de charge maximal : 23 min à 80 % en recharge à courant continu à 150 kW

* Type/capacité de la batterie : batterie au lithium-ion de 71,4 kWh

* Vitesse de pointe : 160 km/h

* Accélération 0-100 km/h : 7,5 sec (FWD) et 6,9 sec (AWD)

* Prix de départ : TBA

