Tour & Taxis, un nouveau quartier en pleine transformation

Tour & Taxis, l’ancienne gare de marchandises du port de Bruxelles, a fait place à un nouveau quartier urbain où vivre, travailler et se détendre vont de pair. Le projet développé depuis plusieurs décennies par Nextensa prend de plus en plus forme. La technologie joue un rôle clé dans ce cadre.

Nous avons réalisé un reportage vidéo à Tour & Taxis. Nextensa y explique comment, grâce à la collecte de données, elle a rendu le bâtiment plus intelligent, avec un système de caméras intelligentes pour garantir la sécurité, et de quelle manière elle développe également des solutions de mobilité intelligentes pour guider les visiteurs vers et depuis le site sans trop de détours.



La réalisation d’un quartier intelligent de ce type requiert une approche structurée et une infrastructure informatique ad hoc. Dès lors, le développeur du projet a également conclu un partenariat avec Proximus, qui fournit une expertise ainsi que des technologies de communication et une infrastructure informatique. La poursuite de la transformation digitale de ce nouveau quartier urbain est ainsi assurée.

