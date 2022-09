Table ronde : Comment établir une bonne stratégie digitale en tant que PME ?

La digitalisation pour la majorité des entreprises est aujourd’hui et sera demain incontournable. Pour les PME cela reste un défi. Bien que la pandémie ait accéléré la digitalisation dans la plupart des organisations, de nombreuses questions subsistent quant à la bonne stratégie à adopter aujourd’hui pour réaliser une véritable transformation numérique. Dans le cadre d’une table ronde, 4 experts apportent des réponses autour des 4 principaux challenges : la digitalisation, le travail hybride, la cybersécurité et les nouvelles technologies.

La digitalisation accélère

Les avantages de la digitalisation ne sont plus à démontrer : les investissements dans les outils numériques, l’automatisation et la robotisation permettent un travail plus orienté vers le client, plus productif, plus rapide et plus flexible. Les entreprises belges sont à l’écoute. L’indice européen de l’économie et de la société digitales DESI montre que nos entreprises figurent parmi les meilleures entreprises européennes en termes d’adoption des technologies.

Benoît Hucq, directeur général de l’Agence du Numérique, a constaté que chez les ‘Usines du Futur’ la digitalisation se présente sous 2 volets : « Premièrement saisir les opportunités que propose le numérique en fonction des compétences IT des entreprises. Deuxièmement, intégrer l’innovation qui peut prendre la forme d’automatisation, de robotisation entre autres. »

Regardez l’intégralité de la table ronde ici:



Le travail hybride est bien établi

L’une des avancées très positive de la période covid est le fait que des formes de travail hybrides se sont établies, notamment au sein des PME. Zoom, Teams et de nombreux autres outils sont désormais devenus des modes de communication standards. « Chez N-Side, entreprise spécialisée dans les solutions logicielles d’analyse et d’optimisation de données pour les secteurs pharmaceutiques et de l’énergie, pour des préoccupations environnementales et de bien-être des collaborateurs, des solutions comme le télétravail ont été mises en place avant la pandémie, celle-ci n’a fait qu’accélérer le processus », explique Philippe Chevalier, le fondateur et CEO ad intérim de l’entreprise.

La cybersécurité : une responsabilité de tous

Un inconvénient de la digitalisation croissante de notre société et de notre économie est la croissance exponentielle de la cybercriminalité. Le nombre d’attaques augmente d’année en année et les techniques et technologies utilisées deviennent de plus en plus sophistiquées. Pierre Hermant, CEO de finance&invest.brussels, rappelle qu’il n’y a pas que les grandes entreprises qui peuvent être des cibles de cyberattaquants. « Un plombier qui se fait pirater son agenda digital contre rançon peut avoir son activité bloquée. La meilleure façon de se prémunir est la simulation, nous envoyons régulièrement des faux messages à nos analystes financiers pour tester leurs réactions. Au-delà de la technologie il y a une notion de responsabilité et de comportement individuel. »

La 5G : levier des nouvelles technologies

La 5G va être un levier pour la digitalisation de toutes les entreprises, petites ou grandes. A court terme, l’arrivée de la 5G dans notre pays va révolutionner les nouvelles possibilités d’applications professionnelles. Orange Belgium mène des projets pilotes dans ce sens depuis plusieurs années, entre autres au port d’Anvers. « Le nombre d’applications existantes est infini et Orange Belgium », dixit Michael Vanhamme, « va aider les entreprises à trouver les meilleures technologies, notamment dans le partage d’informations, la collaboration, ou dans l’analyse en temps réel des datas, ceci en fonction de leurs besoins afin d’y trouver une valeur ajoutée. »

En conclusion, il apparaît évident qu’il n’y a pas d’autre choix que celui d’aller résolument vers une digitalisation plus poussée, en mettant l’accent sur le travail hybride, la cybersécurité et la mise en œuvre de nouvelles technologies prometteuses. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sur le site en cliquant ici.