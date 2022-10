Soutenir les acteurs du changement grâce à la philanthropie

Avec la création d’Impact Together, BNP Paribas Fortis renforce son engagement sociétal. Ce nouveau fonds philanthropique accompagnera le développement structurel d’organisations sociales et environnementales.

Dans le prolongement du Venture Philanthropy Fund, BNP Paribas Fortis a créé Impact Together pour accentuer son engagement dans la venture philanthropie. « Cette forme d’accompagnement va bien au-delà du simple soutien financier », précise Brieuc Van Damme, Administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin. « Concrètement, l’objectif de ce nouveau fonds philanthropique est de soutenir les organisations sur le long terme, soit pendant au moins trois ans. La première étape du processus est d’analyser les candidatures. Les lauréats bénéficient ensuite d’un accompagnement et de financements pour des missions de consultance. Ce soutien s’appuie sur cinq grands axes : stratégie et modèle économique, gouvernance et modèle opérationnel, gestion financière, mesure de l’activité et digitalisation. Les résultats sont tangibles comme le montre le rapport réalisé pour les 10 ans du Venture Philanthropy Fund. Plus de 80% des organisations soutenues ont atteint leurs objectifs et plus de 60% ont pu augmenter leur nombre de bénéficiaires. »



Avec le soutien des clients

L’autre élément innovant d’Impact Together est son financement. « Concrètement, nous rétrocédons chaque année une partie des frais de gestion de notre plus important fonds d’investissement responsable à Impact Together. Cette opération n’affecte pas nos clients », souligne Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management de BNP Paribas Fortis. « Notre décision de faire de l’investissement durable et responsable notre offre par défaut nous permet d’accroître les rétrocessions. Il est aussi important pour nous d’impliquer nos clients : une partie peut notamment voter chaque année pour leur projet coup de cœur parmi la vingtaine d’associations lauréates. L’ASBL anversoise Uilenspel et la coopérative carolorégienne Retrival, les coups de cœur 2022, bénéficient ainsi d’un petit soutien supplémentaire, notamment en termes de visibilité. Au total, le budget annuel d’Impact Together devrait atteindre 3 millions €. »

L’asbl « La Prairie » est une ferme d’animation dont l’objectif fondamental est l’intégration de chacun à son environnement naturel, social et culturel

« La venture philanthropie permet de renforcer structurellement des organisations sociales et environnementales qui veulent se développer ou définir un nouveau modèle. » Brieuc Van Damme, administrateur délégué de la Fondation Roi Baudouin

Unique en Europe

Pour Brieuc Van Damme, « cette volonté d’associer les clients permet à chacun de donner du sens à ses investissements. D’autant plus que la venture philanthropie tisse des liens entre le monde associatif et le secteur marchand, créant des écosystèmes bénéfiques à tous. Elle contribue aussi à faire d’Impact Together une initiative assez unique en Belgique et même en Europe. Nous sommes ravis que BNP Paribas Fortis et la Fondation Roi Baudouin poursuivent leur collaboration avec Impact Together ».

