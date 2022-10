Sécurité informatique : « Tout ce qui a trait au travail à domicile est une cible pour les cybercriminels »

La cybersécurité et une infrastructure informatique adaptée sont essentielles pour les entreprises belges. En effet, non seulement les menaces deviennent plus complexes, mais le paysage à protéger évolue également. Des organisations comme les Cliniques de l’Europe à Bruxelles et Technord, qui accompagne les entreprises dans la transition vers l’industrie 4.0, peuvent nous en parler. Pour Aubrey Beelen, Product Manager chez BKM-Orange – ICT-Integrator d’ Orange Belgium – la période est passionnante : « C’est un processus d’apprentissage continu. »

Quelles grandes tendances dans le domaine de la sécurité informatique observez-vous ?

Aubrey Beelen : « En raison de la prise de conscience accrue du besoin de cybersécurité, nous remarquons une augmentation de la maturité et une demande de solutions de cybersécurité. Les entreprises remettent désormais plus rapidement en question leur protection existante et sont prêtes à investir. Cette évolution est la bienvenue car nous devons intervenir dans un monde qui est lui-même devenu beaucoup plus complexe. Par exemple, les cyberattaques gagnent en sophistication et les nouveaux modes de travail rendent également plus difficile la protection des entreprises. Tout ce qui a trait au travail à domicile est une cible évidente pour les cybercriminels. Il s’ensuit aussi que les entreprises sont nombreuses à compter vraiment sur leur partenaire informatique pour leur protection et leur sécurité. Avoir un seul partenaire à la fois pour les services de connectivité et les services informatiques est certainement un avantage. Une autre tendance que nous observons est que de plus en plus de solutions de sécurité informatique sont intégrées au cloud. Cela permet de disposer de beaucoup plus de puissance informatique de calcul pour lutter contre les cyberattaques. »

Quels sont les plus grands défis pour le secteur de la sécurité informatique ?

Aubrey Beelen : « En tout premier lieu, le défi de trouver les bonnes personnes et les bonnes compétences. La demande d’expertise informatique ne cessant de croître, les entreprises ont de plus en plus de mal à trouver les bons profils pour pourvoir les postes vacants. De plus, quiconque opère au sein de ce secteur doit continuellement se former et se perfectionner pour pouvoir continuer à travailler en possédant les connaissances requises et mises à jour. Il devient de plus en plus difficile, tout particulièrement pour les PME, de recruter elles-mêmes des profils d’experts en sécurité, ce qui rend des partenaires informatiques externes, comme Orange, de plus en plus indispensables. »

Découvrez ici comment Technord s'attelle à l'enjeu de la cybersécurité, dès lors que les données jouent un rôle de plus en plus important dans ses activités.



Une tâche importante pour la PME moyenne consiste à apprendre à estimer le niveau de menace. Comment aborder cela concrètement ?

Aubrey Beelen : « La manière dont les collaborateurs internes font face à la sécurité informatique est un indicateur particulièrement intéressant. Vous pouvez évaluer cela à l’aide de tests de sensibilisation des utilisateurs, par exemple en effectuant une simulation au phishing. En outre, il est très utile de procéder à une évaluation de l’infrastructure informatique. Cela permet d’avoir une idée précise de sa structuration et d’en détecter les points faibles. Nous voyons aussi de plus en plus d’entreprises demander un audit complet de leur politique de sécurité. »

D’après votre expérience avec ces audits, quelles sont actuellement les entreprises les plus vulnérables ?

Aubrey Beelen : « Tout d’abord, je tiens à souligner que n’importe qui peut constituer une cible. Mais il est bien sûr vrai que le défi est plus grand pour les PME ou les petites organisations. Leurs budgets sont souvent plus restreints et elles investissent donc moins dans la cybersécurité. L’infrastructure informatique y est généralement moins adaptée aux dernières tendances. La perception qui prévaut encore la plupart du temps, à savoir que ces types d’entreprises sont une cible moins intéressante pour les attaques, est de surcroît erronée. Les statistiques le montrent, elles doivent faire face à autant d’attaques que les gros acteurs. Si nous devions examiner le nombre de cyberattaques en fonction du nombre de travailleurs, nous constaterions qu’elles subissent en réalité plus d’attaques que les grandes entreprises. »

Quel est le conseil le plus important que vous puissiez donner aujourd’hui aux dirigeants de PME ?

Aubrey Beelen : « Prévoyez un budget suffisant pour la cybersécurité ! De plus, le degré d’intégration des solutions utilisées est déterminant pour le succès de votre sécurité. Quiconque opte pour une approche intégrée et donc pour différentes solutions d’un même fournisseur s’assure que ces solutions sont interconnectées et que la visibilité de la sécurité est renforcée. Vous avez également la possibilité de tout consulter sur une plateforme de gestion centralisée. Un conseil supplémentaire est de miser davantage sur la détection. Nous devons être conscients qu’il n’est pas possible d’éviter chaque attaque. De bonnes solutions de sécurité équipées de fonctionnalités de détection et de réaction peuvent s’avérer précieuses à cet égard. »

Enfin, qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?

Aubrey Beelen : « En raison de la rapidité des développements, mon travail est véritablement un processus d’apprentissage continu. Il m’expose constamment à des technologies innovantes. Je découvre souvent des choses que je n’aurais jamais crues possibles jusqu’à récemment. Je pense, par exemple, à la façon dont l’intelligence artificielle est déjà utilisée actuellement pour détecter le phishing, ce qui permet de dépister plus rapidement les cybercriminels. »

« Nous devons porter davantage notre attention sur la détection. En effet, il n’est pas possible d’éviter chaque attaque. »

