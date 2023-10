Une bonne planification successorale commence par une réflexion sur votre situation actuelle 

Bien planifier sa succession implique de bien connaître sa situation actuelle. « En tant qu’estate planners, notre rôle est de vous tenir parfaitement informé », expliquent Pieter Haine et Sophie Slits de Nagelmackers.

Quelle est la valeur ajoutée de l’équipe Estate & Tax Planning de Nagelmackers en termes de planification successorale ?

Pieter Haine : « Chaque famille est évidemment unique. Il est important d’examiner attentivement les dispositions qui ont déjà été prises dans le passé. Souvent, les gens ne réfléchissent pas suffisamment aux changements dans leur vie personnelle ou aux changements législatifs et fiscaux. Par exemple, votre contrat de mariage est-il toujours à jour ? Au début de votre mariage, vous n’aviez peut-être pas d’enfants, alors qu’aujourd’hui oui. Il se peut aussi que la clause « Au dernier vivant » soit obsolète et qu’il soit préférable pour vous d’opter pour la clause d’attribution alternative, qui offre plus de flexibilité. Parfois, il n’y a même pas de contrat de mariage et il serait utile d’en rédiger un. »

Faut-il aussi s’intéresser au testament ?

Sophie Slits : « Le testament est un document très personnel qui règle la succession. Avec le temps, il peut ne plus correspondre aux volontés exprimées à l’époque. Ainsi, vous y avez peut-être indiqué le nom de vos petits-enfants, mais votre famille s’est encore agrandie depuis. De même, il est judicieux de se demander si la clé de répartition que vous aviez utilisée est toujours d’actualité. »

Pieter Haine : « Il en va de même pour vos contrats d’assurance. Il est utile de vérifier à temps si les clauses bénéficiaires de vos contrats d’assurance sont encore d’actualité. Sachez également que la législation relative au legs en duo a changé en Flandre. L’avantage fiscal a été supprimé, mais vous avez toujours la possibilité d’inclure une œuvre de bienfaisance dans votre testament. Peut-être que votre testament contient encore un legs en duo antérieur à la réforme. »

Sophie Slits : « À Bruxelles et en Wallonie, le legs en duo est encore possible, bien qu’il soit conseillé d’anticiper un éventuel changement. »

Tant que vous êtes sain d’esprit, vous pouvez prendre toutes les mesures nécessaires pour gérer vous-même votre patrimoine. Mais que se passe-t-il si votre santé mentale se dégrade ?

Pieter Haine : « Vous pouvez rédiger un mandat extrajudiciaire. Celui-ci se concentre sur la gestion de votre patrimoine, mais il peut également inclure des actes limités relatifs à votre personne. Une fois le projet de mandat extrajudiciaire rédigé par le notaire, il est toujours judicieux de le soumettre à votre conseiller financier. Nous jetons un regard pragmatique sur le document juridique et pouvons y apporter des améliorations pratiques. »

Est-il important d’écrire les choses noir sur blanc en matière de planification successorale ?

Sophie Slits : « Il est important de conserver une trace des mesures qui ont été prises en matière de planification afin qu’elles puissent être appliquées correctement sur le plan juridique et fiscal. Izimi, le coffre-fort numérique proposé par les notaires belges, est un bon moyen de conserver ces documents. N’oubliez pas non plus que les banques conservent les extraits bancaires pendant seulement dix ans. Veillez donc à en conserver une copie. Pour garantir l’exécution d’un testament, il est donc essentiel de le rédiger devant votre notaire ou de le lui confier. Le notaire fera ensuite enregistrer le testament au Registre central des testaments (CRT). »

Quelle est la place d’une société civile professionnelle dans la planification successorale ?

Pieter Haine : « Une société civile professionnelle est une société sans personnalité juridique utilisée dans le cadre de la planification pour conserver le contrôle des biens donnés. Les donateurs fixent les règles du jeu dans les statuts de la société. Pour ceux qui ont déjà une société civile professionnelle, il est important de savoir qu’il faut tenir compte du nouveau Code des sociétés et associations (CSA). Toutes les sociétés existantes, y compris les sociétés de droit commun, doivent modifier leurs statuts pour se conformer aux dispositions du nouveau Code des sociétés d’ici le 1er janvier 2024. »

Envie de savoir ce que les estate planners de Nagelmackers peuvent faire pour vous en matière de planification successorale ? Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller. Contactez-nous via notre site web : www.nagelmackers.be et prenez rendez-vous sans engagement dans une de nos agences Nagelmackers en Belgique.