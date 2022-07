Quand on veut, on peut

D’ici à 2026, Hyundai lancera six nouveaux modèles électriques. Le constructeur automobile sud-coréen vise une part du marché mondial des véhicules électriques de 7 % d’ici 2030, avec des ventes annuelles de 1,87 million de véhicules électriques. C’est un objectif ambitieux mais réalisable.

Responsable du marketing, Isabelle Michiels ne fait pas mystère des ambitions de la marque. « Hyundai veut rendre les technologies innovantes accessibles et abordables pour le public le plus large possible. Nos modèles hybrides rechargeables (Tucson et Santa Fe) et électriques (Kona, IONIQ 5 et Nexo) complètent notre gamme existante en l’orientant vers l’avenir. Et ce futur est électrique. D’ici 2030, Hyundai vise une part de marché mondiale de 7 % dans le segment des EV et des ventes annuelles de 1,87 million de véhicules électriques. » À cette fin, Hyundai Motor investit quelque 24 milliards dans l’électrification et les logiciels, et développe un processus de production efficace. Cela devrait se traduire par une compétitivité accrue et un bénéfice d’exploitation de 10 % pour les activités EV. Cette rentabilité est nécessaire pour continuer à investir dans les nouvelles technologies. « On n’a rien sans rien ! »



Cliquez ici pour autoriser cela de toute façon Le contenu intégré souhaite enregistrer et/ou accéder à des informations sur votre appareil. Vous n’avez pas donné l’autorisation de le faire.

Une gamme à part entière

Hyundai a parcouru un long chemin en peu de temps et est désormais l’une des marques automobiles les plus innovantes, à la croissance la plus rapide. Sous la bannière de la gamme IONIQ, elle a lancé la IONIQ 5 en 2021, qui a remporté trois premiers prix lors des World Car Awards à New York : World Electric Car, World Car Design et Car of the Year 2022.

Hyundai Motor investit quelque 24 milliards dans l’électrification et les logiciels, et développe un processus de production efficace

Isabelle Michiels : « D’ici à 2026, six nouveaux modèles vont rejoindre notre gamme électrique. L’IONIQ 6, une berline sportive basée sur le Concept EV Prophecy, est déjà prévue pour cette année. En 2023 ce sera le tour de l’IONIQ 7, un grand SUV. »

Ioniq 5

Charge ultrarapide grâce au système 800V

L’IONIQ 5 utilise la plateforme Electric-Global Modular Platform (E-GMP) développée spécifiquement pour les véhicules électriques à batterie (BEV). Il offre de grands avantages en termes de performances, de sécurité et d’espace. Grâce à son système 800V, l’IONIQ 5 se recharge ultra-rapidement, passant de 10 à 80 % en 18 minutes. Un nouveau record de vitesse dans son segment. La position du bloc de batteries entre les essieux avant et arrière assure une répartition idéale du poids et un centre de gravité bas. Cela garantit une adhérence optimale et un comportement routier sûr.

Ioniq 5

L’IONIQ 5 est disponible avec une batterie de 54 kWh ou 77,4 kWh, avec une transmission aux roues arrière ou intégrale. Dans cette dernière version, elle est propulsée par deux moteurs électriques d’une puissance combinée de 325 ch (0 à 100 km/h en 5,1 secondes), qui sont intégrés aux essieux avant et arrière. Une autonomie de 400 km sur les routes belges est réaliste.

La position du bloc de batteries entre les essieux avant et arrière assure une répartition idéale du poids et un centre de gravité bas

Avec ses proportions uniques, l’IONIQ 5 établit de nouvelles normes en matière de concept et de design et transforme la bicorps 5 portes en un crossover. Grâce à son plancher plat et à l’absence de tunnel de transmission, l’IONIQ 5 offre beaucoup d’espace, tant à l’avant qu’à l’arrière. L’intérieur peut être ajusté de manière flexible. L’écran d’infodivertissement de 12,3 pouces et le combiné d’instruments sont intégrés avec goût au tableau de bord, et les systèmes d’assistance, de sécurité et d’infodivertissement sont faciles à utiliser.

Enfin, deux caractéristiques soulignent le caractère innovant de l’IONIQ 5. L’application Vehicle-to-Load (V2L) lui permet d’alimenter des appareils électriques tels qu’une bicyclette électrique ou un ordinateur portable. Le système Vehicle-to-Grid (V2G) va plus loin et fournit de l’énergie au réseau public. Isabelle Michiels : « Hyundai met 25 unités de l’IONIQ 5 à disposition d’un projet pilote unique de la ville d’Utrecht qui combine durabilité et santé publique avec innovation et mobilité. »

Ioniq 7

Fiche technique Hyundai IONIQ 5 Consommation électrique combinée : · 16,7 kWh/100 km (petite batterie) · 18,0 kWh/100 km (batterie grande autonomie) · 19,1 kWh/100 km (grande autonomie – AWD) Emissions de CO 2 moyennes : 0 g/km Motorisation : propulsion (batterie 58 kWh) ou transmission intégrale (batterie 77,4 kWh) Puissance maximale : · 125 kW/170 ch · 168 kW/228 ch · 239 kW/325 ch Autonomie maximale (WLTP) : 507 km Temps de charge maximal (@7,4 kW): 8h11min-11h40min-11h40min Type/capacité de la batterie (AC) : 11 (triphasé) Vitesse de pointe : 185 km/h Accélération 0-100 km/h : 8,5 / 7,3 / 5,1 sec Prix de départ : 48 499 €

Réservez ici un essai de la Hyundai IONIQ 5

Plus d’infos via www.hyundai.be

Suivez l’intégralité de la série sur www.levif.be/RoadtoEV