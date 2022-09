Qashqai e-Power offre le meilleur des deux mondes

Il y a quinze ans, Nissan introduisait un concept de carrosserie totalement nouveau avec le Qashqai. Depuis, les crossovers sont devenus très populaires et le Qashqai est devenu un best-seller. Désormais, il est également disponible avec une motorisation électrique des plus originales.

Lors de son lancement en 2007, le concept de carrosserie révolutionnaire du Nissan Qashqai a fait parler de lui. Le nouveau venu, qui succédait à l’Almera, combinait la silhouette robuste et la position d’assise plus élevée d’un SUV avec le look dynamique et le caractère convivial d’une hatchback. Le crossover était né et le monde automobile gagnait une variante de carrosserie attrayante. Avec sa silhouette élégante et ses caractéristiques (de conduite) polyvalentes, le Qashqai a immédiatement séduit le grand public et est rapidement devenu un véritable best-seller.



Nissan dans un rôle de pionnier

Les crossovers sont aujourd’hui presque aussi populaires que les SUV, et après toutes ces années, le Qashqai est toujours en tête de son segment. Melvin Keuter, porte-parole de Nissan, donne quelques précisions à son sujet. « Le Qashqai est à la fois un point fort et un symbole de notre marque. C’est pourquoi il est désormais également disponible en version électrique. » Nissan est l’un des pionniers dans le domaine de la propulsion électrique et a introduit la première voiture familiale électrique sur le marché avec la Leaf en 2010. À l’époque, la propulsion électrique ne faisait pas partie des centres d’intérêt de la plupart des constructeurs automobiles. Entre-temps, la progression du changement climatique a fait de l’électrification une priorité politique et une préoccupation majeure pour tous les constructeurs, grands comme petits.

Nissan suit une feuille de route concrète avec pour objectif ultime une chaîne de production neutre en carbone, de la source à la roue

L’électromobilité est l’avenir

« Il n’y a pas de marche arrière possible, la conduite électrique est l’avenir ! Nissan suit une feuille de route concrète avec pour objectif ultime une chaîne de production neutre en carbone, de la source à la roue. En 2010, nous avons fait le premier pas avec la Leaf, avec les Qashqai e-Power et Ariya nous poursuivons sur cette voie à succès. Nos nouveaux modèles électriques bénéficient des connaissances et de l’expérience que nous avons acquises au fil des ans. Ce savoir-faire nous a amenés à utiliser un concept différent. L’Ariya, notre fleuron futuriste du segment C parmi les SUV, est entièrement électrique avec une batterie d’une capacité de 63 ou 87 kWh et une autonomie WLTP de 403 à 533 kilomètres. L’accent est mis sur l’efficacité, le confort de conduite et la durabilité, mais aussi sur l’aérodynamisme. Plus une voiture est aérodynamique, plus sa résistance à l’air et sa consommation d’énergie sont faibles. L’Ariya établit également de nouvelles normes en matière de design et introduit le nouveau langage stylistique de Nissan. »

Entraînement électrique original

Comme indiqué, le Qashqai e-Power émane d’une réflexion originale. Nous donnons à nouveau la parole à Melvin Keuter. « L’impossibilité de recharger (à domicile) est pour bien des gens un obstacle au passage, dès aujourd’hui, à la propulsion électrique. Pour lever cette barrière, Nissan a choisi un système original qui offre les avantages d’une voiture électrique mais pas ses inconvénients. Le Qashqai e-Power est équipé d’un moteur à combustion de 1,5 litre à 3 cylindres d’une puissance de 158 ch. Via un petit générateur, il alimente le moteur électrique de 190 ch monté sur l’essieu avant. Cette conception originale se traduit par une consommation de carburant extrêmement faible de 5,3 l/100 km, ce qui, en combinaison avec un réservoir d’essence de 55 litres, se traduit par une autonomie d’environ 1 000 kilomètres. »

Ce qui rend ce groupe motopropulseur unique est le fait que seul le moteur électrique entraîne les roues, avec pour conséquences des réactions aussi directes que linéaires

La peur de la panne d’électricité a donc disparu alors que l’expérience de conduite est la même que celle d’une voiture électrique et que la différence de prix entre le Qashqai Mild-Hybrid et l’e-Power, dans une version comparable, est d’à peine 1 500 euros. Un petit coût supplémentaire pour une grande différence de consommation et de prestations. Nissan s’attend, à juste titre, à des résultats de vente élevés pour le Qashqai e-Power, ainsi que pour d’autres modèles partiellement ou totalement électrifiés, tels que le Juke Hybrid et le tout nouveau X-Trail, qui sera lancé à la fin 2022.

En 2010, Nissan a fait le premier pas avec la Leaf, et avec les Qashqai e-Power et Ariya, elle poursuit sur cette voie à succès

Fiche technique NISSAN QASHQAI E-POWER

Consommation électrique combinée : non mesurée

Émissions moyennes de CO2 : 120 g/km

Transmission : traction avant

Puissance maximale : 140 kW (190 ch)

Autonomie maximale (WLTP) : 1.038 km

Temps de charge maximal : NA

Type/capacité de la batterie : Batterie lithium-ion légère / 2,1 kWh

Vitesse de pointe : 170 km/h

Accélération 0-100 km/h : 7,9 sec

Prix de départ : 40.740 €

