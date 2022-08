Polestar fait table rase du passé

Départ en trombe s’il en est ! Un peu plus de deux ans après son arrivée sur le marché, Polestar établit de nouvelles normes dans le segment des voitures électriques, et invite ses concurrents à faire la lumière sur l’empreinte écologique de leurs véhicules.

Passer du statut de start-up prometteuse à celui de valeur établie dans un secteur hautement concurrentiel en un rien de temps, il faut le faire ! Lies Eeckman, Managing Director de Polestar Belux, n’a pas à réfléchir longtemps au comment du pourquoi. « En tant que pure actrice électrique premium, Polestar est une nouvelle venue sur le marché, avec une mission et une stratégie claires. Notre objectif ultime est une société neutre sur le plan climatique, et la mobilité électrique en est une première étape. Le changement climatique en cours nous oblige à agir rapidement. Des applications technologiques innovantes peuvent nous aider à y parvenir. »



Plus forts ensemble

Une affirmation qui semble bien ambitieuse de la part d’une nouvelle venue. Lies Eeckman : « Oui, Polestar est une marque jeune, mais elle peut s’appuyer sur l’expertise, la technologie et l’expérience de ses actionnaires Volvo et Geely. Depuis le 24 juin, nous sommes cotés à la Bourse technologique Nasdaq, ce qui nous aidera à réaliser nos plans de croissance. Nous croyons au pouvoir d’un écosystème ouvert et travaillons donc avec des partenaires qui sont des leaders dans leur domaine. En termes d’infodivertissement, par exemple, c’est Google. C’est précisément parce que nous sommes une marque jeune, sans passé, que nous avons pu faire table rase du passé et nous concentrer à 100 % sur notre activité principale : les voitures purement électriques. Cela explique pourquoi Polestar progresse à un rythme aussi rapide et connaît un tel succès. »

Avec une autonomie de 551 km et une puissance de charge rapide de 155 kW, la Polestar répond largement aux attentes des clients les plus exigeants.

Plus de transparence

« La transparence est très importante en la matière. Si nous voulons construire une voiture sans émissions de CO2, nous devons traquer et éliminer toutes les émissions dans notre chaîne d’approvisionnement. Nous le faisons par le biais de notre Life Cycle Analysis (ACV), qui montre où nous en sommes, de l’origine à la production et à la recharge, en passant par la chaîne d’approvisionnement. Nous invitons les autres constructeurs à présenter leurs rapports de la même manière, transparente et uniforme. Des fournisseurs aux distributeurs : tout le monde doit collaborer davantage et mieux pour ralentir le changement climatique. Le passage des matériaux conventionnels aux matériaux innovants est une nécessité. Les matériaux sont au cœur de notre impact environnemental. Un dernier mot sur la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement : il est essentiel de s’assurer que l’extraction des minéraux se fait de manière éthique. Nous travaillons déjà avec Circulor pour tracer les minéraux à risque grâce à la technologie blockchain. »

Un nouveau modèle chaque année

Enfin, Lies Eeckman révèle que d’ici 2024, Polestar lancera chaque année un nouveau modèle entièrement électrique pour accompagner la Polestar 2. Le premier nouveau venu sera le SUV Polestar 3 fin 2022, suivi du SUV coupé Polestar 4 (2023) et de la GT quatre portes Polestar 5 (2024). Aujourd’hui, c’est le fastback électrique Polestar 2 qui joue le rôle principal. Cette voiture familiale robuste au design pur utilise des matériaux recyclés et allie ainsi la durabilité au haut de gamme et au luxe. L’expérience au volant est également positive : une ergonomie parfaite, des sièges plutôt accueillants et un grand écran en forme de tablette avec des commandes simples. L’intérieur est construit à partir de matériaux durables et agréables au toucher.

Pour l’année modèle 2023, la batterie a encore été améliorée. Avec une autonomie allant jusqu’à 551 kilomètres et une puissance de charge rapide allant jusqu’à 155 kW, la Polestar 2 répond largement aux attentes des clients les plus exigeants. Les mises à jour logicielles sont effectuées over-the-air (OTA). Lorsque la voiture doit subir un entretien, elle est enlevée et ramenée à domicile. Polestar aspire à une satisfaction maximale de ses clients.

Lies Eeckman : « Les acheteurs potentiels qui souhaitent tester une voiture au préalable peuvent prendre rendez-vous en ligne et récupérer la voiture dans l’un des Polestar Spaces. Ils pourront également y poser des questions sur la conduite électrique ou sur les capacités de la Polestar 2. Nos collaborateurs sur place sont des spécialistes des produits et non des vendeurs. La commande se fait uniquement en ligne. »

D’ici 2024 Polestar lancera chaque année un nouveau modèle entièrement électrique pour accompagner la Polestar 2.

Fiche technique Polestar 2

Consommation électrique combinée kWh/100 km:

* Long range dual motor : 19,5/20,3

* Long Range Single motor : 17,1/18,3

* Standard range single motor : 17,1/ 18,0

Émissions moyennes de CO 2 : 0 g/km

Transmission : traction ou intégrale

Puissance maximale : 170 à 300 kW

Autonomie maximale (WLTP) : 478 à 554 km

Temps de charge :

69 kWh :

* 32 minutes (borne publique, courant continu, 130 kW, 10-80 %)

* 7 heures (prise domestique, triphasé courant alternatif, 16A, 0-100 %)

78 kWh :

* 35 minutes (borne publique, courant continu, 155 kW, 10-80 %)

* 8 heures (prise domestique, triphasé courant alternatif, 16A, 0-100 %)

Type/capacité de la batterie : lithium-ion / 69 à 78 kWh

Vitesse de pointe : 160 à 205 km/h

Accélération 0-100 km/h : 4,7 à 7,4 sec.

Prix de départ : 48.900 €

