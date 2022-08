L’énergie verte offre de belles opportunités d’investissement

Dans les années et les décennies à venir, nous aurons besoin d’investissements colossaux dans bon nombre de secteurs économiques afin de concrétiser la transition énergétique. On estime le coût total à 100.000 milliards de dollars d’ici 2050. Une belle opportunité pour les (futurs) investisseurs.

C’est également une occasion en or pour les 300 milliards d’euros qui dorment sur nos comptes-épargne. Si le Belge est conscient de la réelle dévaluation de cette “poire pour la soif », à cause de taux d’intérêts très bas et d’une inflation vertigineuse, il hésite encore à passer à l’action, à cause des incertitudes qui planent sur l’économie. L’enquête commandée par le gestionnaire de fonds Schroders auprès de 1.000 compatriotes révèle que beaucoup d’épargnants envisagent de se tourner vers des fonds de placement, à condition qu’ils correspondent à leurs valeurs. En tête de liste, on trouve « la transition énergétique », « l’industrie pharmaceutique » et la « durabilité ».

De grands défis

Notre approvisionnement en énergie aujourd’hui et demain nous place devant de fameux défis. En plus de l’éventuelle sortie du nucléaire, l’approvisionnement en gaz russe, le redémarrage des centrales à charbon et la transition vers l’énergie solaire et éolienne dominent l’actualité. La nécessité de diminuer notre empreinte écologique et notre inquiétude face au réchauffement climatique ressortent largement dans l’enquête en ligne demandée par Schroders.

Plus de quatre sondés sur dix estiment qu’il faut agir sans tergiverser et avoir effectué des progrès endéans les dix ans. Neuf personnes sur dix trouvent que la Belgique doit retirer 80 % de son énergie de sources renouvelables. Elles placent l’énergie solaire en tête (93%), devant l’énergie éolienne (89%) et le nucléaire (68%).

Pour la grande majorité des personnes interrogées, il ne suffit pas de se tourner vers des énergies renouvelables ou sans carbone. Nous devons également diminuer drastiquement notre consommation. 90% espèrent que l’industrie parviendra à utiliser l’énergie plus efficacement sans nuire à sa capacité de production. Trois quarts des sondés s’intéressent au gain qu’on peut obtenir en rendant les voitures plus économes en carburant et en diminuant le nombre de voyages en avion (et donc de vols).

Un placement attractif

Il n’est pas étonnant que 60% des investisseurs actifs et potentiels s’intéressent à tout ce qui touche à la transition énergétique. Pour eux, c’est une bonne nouvelle. L’Agence internationale pour les Energies renouvelables (IRENA) s’attend à ce que la part d’électricité issue des sources d’énergie renouvelables passe de 20 à 85% d’ici 2050. Durant le même laps de temps, la consommation des particuliers va augmenter, passant de 20 à 45%, essentiellement suite au nombre croissant de voitures électriques.

Parallèlement, la consommation mondiale d’énergie doit diminuer de deux tiers – un défi colossal qui requiert des investissements considérables: 100.000 milliards de dollars d’ici 2050, selon les estimations.

Les pouvoirs publics ne pourront pas libérer suffisamment de moyens pour relever ce défi. La pandémie a sérieusement ponctionné les caisses de l’Etat et l’augmentation des taux de crédit accroît la pression sur ses dettes. Il ne faut donc pas s’étonner que les institutions financières s’intéressent aux différents acteurs impliqués dans la transition énergétique et soient prêtes à financer des projets prometteurs.

Investir dans différents secteurs concernés par la transition énergétique (énergie solaire et éolienne, infrastructure nécessaire pour la distribution de l’électricité, matières premières pour les batteries…) est attractif car leur cycle économique vient de débuter et offre un rendement supérieur à celui de beaucoup d’autres secteurs traditionnels. Plutôt que d’investir directement dans ces sociétés, il vaut mieux varier ses placements via des fonds spécialisés. Votre banquier se fera un plaisir de vous conseiller.

