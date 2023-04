Le soleil, élément-clé de notre futur selon IKEA

Frigo, ordinateur, luminaires, lave-vaisselle… Si l’électricité fait partie de notre quotidien et qu’elle nous est indispensable, elle a aussi l’inconvénient d’augmenter notre facture d’énergie et de requérir l’utilisation de ressources loin d’être durables pour être créée. Le soleil, source naturelle d’énergie la plus puissante, pourrait bien représenter l’alternative idéale, d’autant que chacun peut en tirer parti avec les bons outils.

#ChaqueGesteCompte

Laisser entrer le soleil

La volonté de IKEA ? Encourager les gens à mener une vie plus durable chez eux, et donc faciliter l’accès à l’énergie propre. Et si l’idée d’installer des panneaux solaires chez vous ne vous convainc pas encore, voici trois bonnes raisons d’y réfléchir :

Les économies – Les panneaux solaires sont généralement rentabilisés dans les 6 ans suivant leur mise en place, et ils ajoutent une véritable valeur à votre maison. Un investissement pour le futur – Les sources d’énergie fossiles ne sont pas éternelles… alors que le soleil, lui, a encore au moins 4 milliards d’années devant lui. Préserver la planète – En plus d’être gratuite et illimitée, l’énergie solaire est renouvelable et vous permet donc de réduire votre empreinte écologique.

Découvrez les panneaux solaires de IKEA ici

Vous soutenir à tout prix

L’un des grands principes sur lesquels se base IKEA est celui de « design démocratique ». À son époque, le fondateur de IKEA Ingvar Kamprad disait déjà que « Notre contribution à une vie quotidienne meilleure pour le plus grand nombre, c’est permettre à ceux qui ont même peu de moyens de profiter d’une maison pratique et agréable. » Une philosophie largement appliquée par IKEA qui propose un vaste éventail de produits design tout autant que fonctionnels et abordables – y compris les panneaux solaires. Jusqu’à présent, les alternatives durables pour produire de l’électricité se sont souvent révélées trop chères pour la plupart d’entre nous. Pour IKEA c’est important de rendre accessible des alternatives durables au plus grand nombre en proposant des services d’énergie propre, comme le solaire domestique.

Nouveau : une collaboration brillante

En partenariat avec Little Sun, une organisation qui, comme IKEA, veut donner accès à l’énergie solaire au plus grand nombre, la marque a développé SAMMANLÄNKAD, une collection de lampes LED solaires transportables et polyvalentes. À découvrir en avril en magasin et en ligne.

Le saviez-vous ?

Pour réduire son empreinte écologique, IKEA a l’ambition de devenir 100% autonome en énergie d’ici 2030. La marque a d’ailleurs déjà installé 935.000 panneaux solaires sur les toits de ses magasins et autres bâtiments, et utilise l’énergie de 415 éoliennes à travers le monde. Et rien qu’en Belgique, les 8 magasins sont déjà équipés de 38.000 panneaux solaires.

Découvrez ici la série podcast « On se pose ».