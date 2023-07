La nouvelle Volvo EX30 : plus petit ne veut pas dire moins !

Elle a beau être le plus petit SUV de la marque suédoise, la nouvelle EX30 n’en reste pas moins une Volvo. Et quelle Volvo ! Avec sa motorisation 100% électrique et son prix accessible, la Volvo EX30 pourrait bien être la voiture idéale au moment idéal. Quoi qu’il en soit, ses ambitions sont grandioses.

Après la XC40 Recharge, la C40 Recharge et la Volvo EX90, la nouvelle EX30 est le quatrième modèle 100 % électrique de Volvo. Et assurément pas le dernier. « Le lancement d’un nouveau modèle électrique chaque année s’inscrit pleinement dans notre stratégie d’électrification de la gamme », explique Elfi Janssens, Managing Director de Volvo Car Belux. « D’ici 2030, nous visons à être 100 % électriques sur l’ensemble de nos marchés. En Belgique, nous pourrions atteindre cet objectif quelques années plus tôt si nous poursuivons l’électrification au même rythme. Aujourd’hui, 40 % de nos commandes sont déjà entièrement électriques. »

L’EX30 100% électrique : taille compacte, grandes ambitions !

Grâce à l’EX30, de nombreux nouveaux conducteurs découvriront les avantages de la conduite électrique. « L’EX30 se veut la voiture idéale pour les consommateurs dans l’air du temps. Elle s’adresse à un large public, soit comme première voiture pour la génération Z, soit comme deuxième véhicule pour la famille par exemple. De plus, l’EX30 convient parfaitement comme voiture de société. Et avec un prix d’entrée contenu de 38.990 euros (TVA incluse), l’EX30 est également très intéressante pour les particuliers qui souhaitent découvrir le plaisir de la conduite électrique. »

Aussi sûre que n’importe quelle Volvo

En termes de sécurité, l’EX30 dispose de tout ce que l’on est en droit d’attendre d’une Volvo. Par exemple, Volvo a développé de nouveaux capteurs qui protègent aussi les usagers faibles de la route. L’EX30 vous avertit qu’un cycliste s’approche lorsque vous ouvrez la portière. Une technologie permettant d’éviter les accidents « classiques » liés à l’ouverture des portes. De son côté, le nouveau système Park Pilot Assist identifie les places de stationnement disponibles et vous aide à garer le véhicule de manière entièrement automatique. « Grâce à ce système innovant, toutes sortes de places de parking vous seront accessibles, se stationner devenant un jeu d’enfant », assure Elfi Janssens.

Barre de son

L’habitacle de la Volvo EX30 se distingue par son côté pratique et convivial. « Notamment grâce au plancher plat qui procure un sentiment d’espace, bien plus généreux que dans un véhicule à moteur thermique. Alors que les haut-parleurs se logent normalement dans les portières, l’EX30 dispose d’une seule large barre de son placée sous le pare-brise, avec pour avantage la création d’un espace de rangement supplémentaire dans les portières et la diminution de la quantité de matériaux utilisée. Les panneaux décoratifs peuvent être réalisés en jeans recyclés, offrant un look extra. Très en vogue également, l’éclairage d’ambiance et ses différents thèmes, comme celui d’un paysage scandinave qui apporte un gain de sérénité au sein de l’habitacle », s’enthousiasme Elfi Janssens.

Au centre du tableau de bord, on retrouve une tablette dernière génération de 12,3 pouces permettant de contrôler les principales fonctionnalités de l’EX30. Google Maps (pour la navigation) et Google Assistant (pour les commandes vocales) sont directement intégrés au système d’infodivertissement. Ce n’est pas tout. L’EX30 dispose de nombreuses autres technologies de pointe. Par exemple, vous pouvez partager une clé numérique avec vos amis ou votre famille via l’application EX30 de votre smartphone.

Durable

La technologie se met également au service de l’environnement, un élément clé dans le développement de la Volvo EX30. La technologie blockchain permet de tracer l’origine des matières premières essentielles de la batterie. Ainsi, vous êtes rassurés sur le fait que votre Volvo est construite à partir de matières premières provenant de sources responsables. 25 % de l’aluminium et 17 % de l’acier de l’EX30 sont recyclés. « L’EX30 dispose de l’empreinte carbone la plus faible de tous les modèles Volvo à ce jour », insiste Elfi Janssens. « Notre plus petit modèle représente donc un grand pas en avant dans la réalisation de nos objectifs de développement durable. »

Jusqu’à 480 km

Grâce aux différents types de batteries, vous pouvez choisir l’EX30 qui convient le mieux à votre profil de conduite. L’EX30 Single Motor Extended Range offre une belle autonomie maximale de 480 km grâce à une seule charge de batterie. Vous recherchez des performances exceptionnelles ? L’EX30 Twin Motor Performance à transmission intégrale se définit comme la Volvo la plus rapide de tous les temps, abattant le 0 à 100 km/h en 3,6 secondes seulement. Il ne faut donc pas être grand pour être rapide. Bonne nouvelle ! L’EX30 sera également rapidement disponible : vous pouvez dès à présent la commander. Les premiers exemplaires circuleront sur les routes belges au premier trimestre 2024 et seront alors disponibles chez les concessionnaires Volvo.

L’EX30 bénéficie de l’empreinte carbone la plus faible de tous les modèles Volvo.

FICHE TECHNIQUE – Volvo EX30 Single Motor Extended Range

Consommation électrique combinée : 15,7 kWh /100 km

Émissions moyennes de CO2 : 0 g/km

Transmission : aux roues arrière

Puissance maximale : 272 ch

Autonomie maximale (WLTP) : 480 km

Temps de charge optimal : 26 minutes de 10 à 80 % avec une station de charge DC 175 kW

Type de batterie/capacité de la batterie : batterie NMC (lithium, nickel, manganèse, cobalt) 69 kWh

Vitesse maximale : 180 km/h

Accélération de 0 à 100 km/h : 5,3 secondes