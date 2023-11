La nouvelle Volkswagen ID.7, un concentré d’intelligence : la preuve par 7

Avec la nouvelle ID.7, Volkswagen présente sa première berline cinq portes 100 % électrique dans le milieu de gamme supérieur. Ce nouveau modèle de haut vol affiche une autonomie maximale de l’ordre de 700 km (avec la batterie de 86 kWh). Et c’est loin d’être le seul atout de l’ID.7 : elle recèle une foule de gadgets ingénieux qui vous enverront au septième ciel.

Affichage tête haute en réalité augmentée

Un nouveau monde d’information s’ouvre au conducteur. L’ID.7 est équipée, de série, d’un affichage tête haute en réalité augmentée. Des indications numériques telles que la vitesse actuelle et la vitesse autorisée sont projetées sur le pare-brise devant le conducteur, à environ 3,5 m devant le véhicule. Les instructions de navigation s’affichent directement sur la route, en se superposant au monde réel, une dizaine de mètres devant la voiture. Le conducteur ne doit donc pas quitter la route des yeux et il ne perd jamais le nord à bord de son ID.7.

Assistant vocal

Éclairage d’ambiance, météo, sélection du profil de conduite, choix de la station de radio ou destination du système de navigation : quelle que soit votre requête, il vous suffit de solliciter l’assistant vocal intégré IDA. Cet assistant est aussi capable d’interpréter des phrases spécifiques. Si le conducteur dit « Bonjour, Volkswagen, j’ai froid aux mains », l’ID.7 réagit en activant le chauffage du volant et en dirigeant un flux d’air chaud vers les mains.

Toit panoramique transparent ou opaque

Le toit panoramique en option de l’ID.7 est unique en son genre. Une couche PDLC (cristaux liquides dispersés dans une matrice polymérique) intégrée dans le verre permet d’opacifier instantanément le toit transparent, puis de le rendre à nouveau cristallin. Cette opération s’effectue via une surface tactile sur la console de pavillon ou via l’assistant vocal. À l’état opaque, la couche électronique est mise hors tension et les cristaux intégrés s’agencent de manière à rendre le verre opaque. Dès que la couche est remise sous tension électrique, les cristaux se réorganisent de manière à ce que la lumière puisse à nouveau passer.

Éclairage intelligent

L’éclairage de la nouvelle ID.7 vaut le coup d’œil, surtout l’innovant système IQ.LIGHT en option. La technologie matricielle vous permet de rouler en permanence avec les gros phares sans éblouir les autres usagers de la route. Une élégante bande lumineuse s’étire entre les phares matriciels LED et le logo Volkswagen. Lorsque vous vous approchez de l’ID.7, les phares s’allument brièvement comme pour vous faire un clin d’œil. L’éclairage intelligent comprend également, en option, des feux arrière LED à effet 3D avec feux-stops animés et clignotants dynamiques intégrés, qui indiquent la direction par des mouvements lumineux fluides. L’alliance de la fonctionnalité et de l’intelligence !

Gestion de la température des sièges

Volkswagen a mis au point un nouveau type de sièges avant pour l’ID.7. Parmi les caractéristiques notables, citons la gestion adaptative de la température. Outre de nombreux réglages personnalisés, le conducteur et le passager avant ont la possibilité d’activer un mode automatique pour la température de leur siège. Des capteurs de température et d’humidité déterminent alors le besoin de refroidissement ou de chauffage et régulent la ventilation en conséquence. Enfin, l’utilisateur peut sélectionner trois modes spéciaux : chauffage maximal, ventilation maximale ou séchage maximal. Les sièges avant sont également disponibles avec une fonction de massage.

Ouïes d’aération intelligentes

La Phaeton, l’ancienne berline haut de gamme de Volkswagen, était équipée d’un système de climatisation exceptionnel, presque sans courant d’air, les ouïes s’ouvrant et se fermant automatiquement. L’ID.7 dispose du même genre de système de régulation active de la ventilation. Dotées de moteurs verticaux et horizontaux à commande électronique, les ouïes d’aération intelligentes (appelées Smart Air Vents) s’ouvrent et se ferment automatiquement. Elles répartissent l’air rapidement et avec une grande portée dans l’habitacle grâce à une fonction d’oscillation. Dès que vous vous approchez de l’ID.7 avec la clé du véhicule, le système enclenche le rafraîchissement en été et le chauffage en hiver.

Préconditionnement

Avec sa batterie de 86 kWh, l’ID.7 dispose d’une puissance de charge rapide pouvant atteindre 200 kW. Le système de refroidissement assure le préconditionnement de la batterie avant un arrêt de charge. Malin ! Ce préconditionnement démarre automatiquement lorsque le guidage vers une borne de recharge est activé. L’ID.7 sait alors que sa batterie sera bientôt rechargée et crée déjà les conditions idéales pour une charge plus rapide. Bien vu de la part de Volkswagen !

