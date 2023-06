Le nouveau Lexus RZ, 100 % électrique et 100 % Lexus

Dans le segment du luxe, Lexus s’est forgé une solide réputation au cours des dernières années grâce à ses hybrides sophistiqués. Aujourd’hui, la marque japonaise haut de gamme dévoile son premier modèle conçu dès le départ en tant que voiture purement électrique. Le RZ 450e est une voiture particulière à plus d’un titre.

S’il est une marque de luxe associée aux véhicules hybrides, c’est bien Lexus. La marque sœur de Toyota a lancé son premier véhicule hybride, le RX 400h, dès 2005 et a depuis lors réalisé un beau parcours avec des ventes mondiales de plus de 2,3 millions de véhicules hybrides. Lexus propose aujourd’hui des voitures de luxe hybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques. Le Lexus RZ, dont les dimensions se situent entre celles des crossovers NX et RX, signe une nouvelle étape importante pour la marque haut de gamme.

Sous la bannière « Lexus Electrified », Lexus suit une feuille de route vers une électrification accrue et une neutralité carbone totale. « Lexus souhaite devenir une marque 100 % sans émissions en Europe d’ici 2030 », explique Ellen De Wilde, responsable des relations publiques de Lexus en Belgique. « Nous suivons de près les demandes du marché et adaptons notre gamme de produits. Lexus est une marque premium et, sur ce marché, il est très important de proposer également des voitures électriques. Le client haut de gamme les réclame plus que jamais ».

Lexus pur-sang

Le nouveau Lexus RZ arrive donc à point nommé, d’autant plus que la taxation des voitures de société en Belgique sera plus favorable aux voitures électriques à partir du 1er juillet 2023. « Nous nous attendons à ce que la plupart des clients soient des clients professionnels. Les véhicules de société sont souvent des voitures haut de gamme et Lexus y a certainement sa place. Mais pour le client privé qui souhaite rouler à l’électricité, le RZ est également une excellente option. Après tout, c’est une Lexus pur sang », renchérit Ellen De Wilde.

« Lexus mise sur un langage stylistique fort et est progressiste. Sur le marché du haut de gamme, nous voulons tracer notre propre voie et ne pas nécessairement faire comme les autres. »

Le Lexus RZ repose sur une plateforme développée spécifiquement pour les voitures électriques. Cela a offert de nouvelles perspectives et la liberté de dessiner un look distinctif. « La calandre à bâtons typique est désormais entièrement intégrée à la carrosserie, ce qui crée un look percutant », ajoute-t-elle. Lexus mise sur un langage stylistique fort et progressiste. Sur le marché du haut de gamme, nous voulons suivre notre propre voie et ne pas nécessairement faire ce que les autres font. »

Deux moteurs électriques

Le raffinement se manifeste non seulement dans le design et la finition, mais aussi dans la technologie du RZ. Par exemple, elle est équipée de moteurs avant et arrière compacts (e-Axles) qui fonctionnent en collaboration avec le système de transmission intégrale électronique (DIRECT4) qui répartit continuellement le couple d’entraînement entre les essieux avant et arrière. « L’idée est d’offrir une expérience de conduite dynamique dans le RZ, avec un confort et des performances de haut niveau », ajoute Ellen De Wilde. Les deux moteurs électriques combinés produisent 313 ch. L’autonomie mérite également d’être soulignée. La plupart des variantes du RZ avec leurs jantes de 20 pouces atteignent une autonomie d’environ 395 km ou 440 km avec des jantes de 18 pouces (WLTP).

« L’idée est d’offrir une expérience de conduite dynamique dans le RZ, avec un confort et des prestations du meilleur niveau. »

Volant papillon

Une Lexus est toujours un peu différente et innovante. Le volant papillon One Motion Grip en option en est un exemple. Cette technologie permet de réduire l’effort de direction et d’éviter les mouvements transition de main à main dans les virages. Le volant a une forme de papillon, comme dans le cockpit d’un avion. « En 2025, nous introduirons ce volant papillon avec une connexion électronique plutôt que mécanique. Il ne s’agit pas d’un simple gadget, mais d’une amélioration de l’expérience de conduite grâce à une réponse instantanée. Lexus sera le premier à commercialiser cette technologie steer-by-wire ».

Une autre option intéressante – que vous pouvez toutefois commander dès maintenant – est incarnée par un toit panoramique réfléchissant la chaleur et doté d’une intensité variable, qui crée une sensation d’espace et de lumière tant à l’avant qu’à l’arrière. Le toit en verre est doté d’une fonction dimmable électrique, qui le rend opaque sur simple pression d’un bouton. Il n’est donc plus nécessaire de disposer d’un pare-soleil rétractable.

Dix ans de garantie

Avec le nouveau RZ, Lexus entend confirmer sa solide réputation de fiabilité. La batterie lithium-ion devrait conserver 90 % de sa capacité après dix ans d’utilisation. Le constructeur a tellement confiance que le RZ est garantie jusqu’à dix ans ou 200.000 km. À l’expiration de la garantie initiale de cinq ans, la garantie est automatiquement prolongée d’un an ou de 15.000 km après chaque entretien annuel.

« Il est important que les acheteurs puissent se fier à notre technologie. Et c’est le cas, car Lexus a un public très fidèle. Le taux de rétention est très élevé : après l’achat d’une première Lexus, très peu de gens se tournent vers une autre marque pour leur prochaine voiture », conclut Ellen De Wilde.

