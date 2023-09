La CUPRA Born électrique convainc le cœur et l’esprit

Évidemment, lorsque vous choisissez un nouveau véhicule de société, vous tenez compte de facteurs rationnels tels que l’espace ou la fiscalité. Mais une voiture est également synonyme d’émotion et de plaisir de conduite. C’est précisément là que CUPRA, la jeune marque automobile barcelonaise, se distingue avec la Born 100 % électrique. Et bien d’autres choses encore à venir.

Depuis 2018, CUPRA se veut une marque distincte au sein du groupe Volkswagen. ‘Distincte’ est le terme approprié pour décrire cette marque car, avec CUPRA, vous ressentez davantage d’émotion dans le design et de plaisir au volant. « Bien que nos voitures soient 100 % adaptées aux flottes, vous pouvez sans crainte nous qualifier de marque rebelle », souligne avec enthousiasme Brigitte Goossens, Fleet manager de la marque. « Nos clients sont souvent des entreprises qui accordent de l’importance à la joie de vivre de leurs collaborateurs et qui veulent se démarquer, comme la société informatique Cegeka. »

De nombreuses qualités

La CUPRA Born électrique est un modèle qui s’inscrit parfaitement dans ce contexte. Elle offre une belle autonomie allant jusqu’à 540 km (avec une batterie de 77 kWh) et une puissance généreuse de 231 ch avec le pack e-Boost. Et elle s’avère déductible à 100 % pour les entreprises. Bien que la Born soit classée dans la catégorie des moyennes compactes, elle offre un espace des plus généreux. Toutes les qualités rationnelles d’une voiture de société sont donc présentes.

En outre, cette berline cinq portes présente un design original et dynamique avec des phares entièrement à LED et des accents couleur cuivre. L’intérieur se distingue par ses sièges baquets confortables aux maintiens irréprochables et par sa technologie dernier cri telle que l’affichage tête haute avec réalité augmentée, qui projette les instructions de conduite sur le pare-brise. D’ailleurs, la CUPRA Born offre également une conduite très agréable et dynamique. N’hésitez dès lors pas à la tester si vous êtes à la recherche d’une voiture de fonction.

Sexy et émotionnelle

La durabilité est un autre point fort de la CUPRA Born, qui est assemblée à Zwickau, en Allemagne, avec un bilan CO2 neutre à 100 %. D’ici 2030, CUPRA ne produira plus que des modèles 100 % électriques. Les projets ne manquent pas ! En 2024, CUPRA lancera son deuxième modèle électrique, le SUV coupé Tavascan. Et en 2025 suivra la citadine électrique CUPRA Raval.

Enfin, lors du salon de l’auto de Munich (IAA) qui a eu lieu début septembre, CUPRA a dévoilé la DarkRebel, un prototype de voiture de sport co-conçu par la Tribu CUPRA, les passionnés de la marque. « La DarkRebel est une rebelle avec pour objectif de démontrer que les voitures électriques du futur peuvent être sexy et émotionnelles », résume parfaitement Wayne Griffiths, CEO de CUPRA, pour expliquer la vision sous-jacente.

